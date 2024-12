Hanoi accueillera le 6e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens

Le forum sera un événement clé marquant le IXe Congrès national de la Fédération de la jeunesse vietnamienne (2024-2029) et la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU), mettant l’accent sur la promotion du rôle des jeunes et des jeunes intellectuels dans la construction et le développement nationaux.

Photo : VNA/CVN

Avec son thème mettant en avant le rôle des jeunes intellectuels dans l’entrée de la nation dans la nouvelle ère, le forum comportera quatre thèmes principaux : l’optimisation de l’intelligence artificielle (IA) et des nouvelles technologies pour améliorer la productivité du travail, les startups innovantes liées à la croissance économique verte, l’adaptation durable aux défis mondiaux et les infrastructures intelligentes et le développement urbain.

En outre, un séminaire sur l’application de l’IA dans les soins de santé sera également organisé au cours de l’événement de deux jours, au cours duquel les délégués discuteront des solutions pour prévenir les maladies non transmissibles et faire progresser la transformation numérique des soins de santé au Vietnam.

Les experts aborderont également les risques tels que le tabagisme, l’alcool, les boissons sucrées et le manque d’exercice, ainsi que le potentiel de l’IA dans la détection et le contrôle précoces des maladies.

Selon les experts, la transformation numérique et l’IA dans les soins de santé ont non seulement amélioré le diagnostic, le traitement et la gestion des soins de santé, mais aussi l’expérience des patients.

Plus d’un million de personnes ont notamment bénéficié de programmes de dépistage médical pilotés par l’IA en 2024 tels que "Les jeunes médecins suivent les enseignements de l’oncle Hô" et le programme Careme 2024.

VNA/CVN