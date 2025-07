Attirer 100 experts en IA : une avancée stratégique pour le Vietnam

Le ministère des Sciences et Technologies mobilise 100 experts vietnamiens et internationaux pour renforcer les programmes nationaux en intelligence artificielle, conformément à la stratégie nationale 2030 visant à accélérer le développement de ce secteur stratégique au Vietnam.

Le ministère des Sciences et des Technologies a lancé un plan visant à mobiliser 100 experts de haut niveau, vietnamiens et internationaux, pour participer aux programmes nationaux cibles dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la recherche, le développement et l’application de l’IA à l’horizon 2030, et reflète la volonté du gouvernement de miser sur les talents pour accélérer le développement de ce secteur stratégique au Vietnam.

L’intelligence artificielle (IA) a été définie comme l’un des piliers stratégiques du Vietnam, jouant un rôle moteur dans la promotion d’une croissance économique durable. Lors de la publication du rapport sur l’économie de l’IA au Vietnam, organisée en juin dernier, Arnaud Ginolin, directeur général, associé et responsable du secteur public chez Boston Consulting Group (BCG), a souligné:

"Au Vietnam, l’intelligence artificielle en est encore à ses débuts, mais connaît une forte accélération. Elle est appelée à devenir un moteur clé de la croissance économique durable du pays. Selon les prévisions, ce secteur pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars d’ici 2045, soit environ 25% du PIB. Une opportunité majeure pour le Vietnam de tirer pleinement parti du potentiel de l’IA et d’affirmer sa position dans l’économie numérique mondiale."

Parmi les nombreuses politiques mises en place pour stimuler l’économie de l’intelligence artificielle, le plan du ministère des Sciences et des Technologies visant à attirer 100 experts de haut niveau constitue une démarche stratégique. Il ne s’agit pas seulement de répondre à la pénurie de talents qualifiés, mais aussi de poser les bases d’un écosystème national d’intelligence artificielle à la fois autonome et intégré, comme l’a fait remarquer Pham Thi Ngoc Thuy, du Département de recherche pour le développement de l’économie privée.

“Ce plan vise à créer un écosystème où l’État et les entreprises unissent leurs forces pour poser des problématiques concrètes en matière d’innovation et d’intelligence artificielle. Par ailleurs, les chercheurs, experts et organismes scientifiques disposeront des moyens et outils financiers pour transformer leurs idées en solutions, en levant les blocages entre le laboratoire et l’usine.”

Le plan s’articule autour de missions concrètes couvrant les politiques publiques, la recherche, les normes techniques, la formation et l’application des technologies dans des secteurs clés. L’un des objectifs phares est de développer un grand modèle de langage en vietnamien comptant au moins 100 milliards de paramètres, capable de comprendre en profondeur des textes spécialisés dans des domaines comme le droit, la finance, la fiscalité, l’agriculture, la culture ou encore l’histoire.

Le plan prévoit également des actions stratégiques telles que la création d’une base de données nationale d’experts en IA, l’élaboration d’un cadre juridique et de normes techniques pour un développement durable et maîtrisé de l’IA, ainsi que la recherche et le développement de modèles d’IA “Make in Vietnam” dans les domaines du langage, de l’image, du son et des données.

L’ensemble de ces missions sera mis en œuvre sous forme de commandes ou d’attributions de tâches de recherche scientifique et de développement technologique, afin d’assurer une collaboration étroite entre l’État, les entreprises et les instituts ou universités, au sein de l’écosystème de l’innovation.

Des politiques claires et des mécanismes ouverts ont suscité un véritable enthousiasme chez les partenaires internationaux, comme l’indique Sarim Aziz, directeur des politiques publiques du groupe Meta, partenaire ayant récemment mené à bien le projet ViGen, une base de données open source de haute qualité en langue vietnamienne.

“Cette initiative vise à améliorer l’efficacité et l’application de l’intelligence artificielle au Vietnam. Nous garantissons un accès gratuit et simplifié aux chercheurs vietnamiens, aux développeurs, aux start-up, aux entreprises ainsi qu’aux partenaires internationaux souhaitant collaborer avec le Vietnam. Cette plateforme de données ne se contente pas de stimuler la recherche scientifique, elle ouvre aussi la voie à l’innovation dans le secteur privé, propulsant ainsi le Vietnam dans une nouvelle ère de l’innovation.”

De son côté, Anthony Annunziata, directeur de l’innovation chez IBM, a salué la proactivité et la détermination du Vietnam dans le développement de son écosystème d’intelligence artificielle.

“Le Vietnam joue un rôle de leader dans le domaine de l’open source en intelligence artificielle. Les infrastructures technologiques de base constituent un atout majeur qui favorisera le développement et le succès du Vietnam dans ce secteur.”

Avec son plan visant à attirer 100 experts en IA, tant nationaux qu’internationaux, et plusieurs réformes législatives récentes, le Vietnam pose les bases pour faire de l’intelligence artificielle un pilier technologique majeur au cours de la prochaine décennie.

Cette stratégie ambitionne de renforcer les capacités locales, d’accroître l’autonomie technologique et de positionner le pays comme un centre régional et mondial de référence en recherche, développement et application de l’IA.

