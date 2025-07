Quy Nhon, carrefour international de la mécanobiologie et de l’astrophysique

Le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli, le 7 juillet à Quy Nhon, province de Gia Lai, deux événements scientifiques d’envergure sur la mécanobiologie et l’astrophysique, réunissant une centaine de scientifiques, jeunes chercheurs, doctorants et étudiants issus d’une vingtaine de pays et territoires à travers le monde.

Coorganisée par les instituts Jacques Monod et Curie (France), l’EMBL Heidelberg (Allemagne), l’Université Friedrich-Alexander (Allemagne) et l’Université nationale de Singapour, la 3ᵉ conférence de mécanobiologie 2025 : de la recherche fondamentale aux applications, qui se tient jusqu’au 12 juillet, présente les avancées récentes en mécanobiologie.

Elle se concentre notamment sur les interactions entre les forces mécaniques et les processus biologiques.

Croisant des connaissances issues de la biologie, de la physique, de l’optique, de la science des matériaux et de la modélisation théorique, la conférence aborde des questions fondamentales telles que la mécanique tissulaire, la dynamique cellulaire, et leurs applications dans la recherche sur le développement et les maladies.

Thématiques abordées - Signalisation cellulaire et moléculaire : Signaux microenvironnementaux et voies de signalisation - Développement des maladies et applications biomédicales : Mécanopathologie et stratégies thérapeutiques basées sur la mécanobiologieNội dung - Morphogenèse et processus multicellulaires : Comportements cellulaires collectifs, mécanique tissulaire et développementNội dung - Biomatériaux et bio-ingénierie : Techniques inspirées de la mécanobiologie - Migration unicellulaire : Mécanobiologie de la motilité et de l’adhésion - Biophysique théorique : Principes mathématiques sous-jacents à la mécanobiologie.

Elle constitue une plateforme propice à l’intégration des principes mécanobiologiques dans les technologies innovantes, favorisant ainsi les avancées à l’interface entre recherche fondamentale et applications biomédicales.

Le programme prévoit des séances plénières en présentiel avec des présentations invitées, des exposés thématiques et des synthèses, ainsi que des sessions parallèles de communications orales sélectionnées parmi les résumés soumis.

Une attention particulière est portée à la participation active des jeunes chercheurs, notamment doctorants et postdoctorants en début de carrière.

Cette conférence a vocation à devenir un catalyseur de coopération en recherche, innovation et applications concrètes dans le domaine de la biomécanique. Elle devrait également contribuer au développement des sciences de la vie au Vietnam et à l’échelle mondiale.

En parallèle, elle offre d’importantes opportunités de formation et de développement de groupes de recherche en biomécanique au sein des instituts et universités vietnamiens, jetant les bases de programmes de formation interdisciplinaires et renforçant l’intégration internationale du pays dans ce domaine.

L’École d’astrophysique du Vietnam (VSOA9)

L’après-midi du même jour, l’Association "Rencontres du Vietnam" et l’ICISE ont inauguré la 9ᵉ École d’astrophysique du Vietnam (VSOA9). Se déroulant jusqu’au 12 juillet, cette session réunit une quarantaine de scientifiques, jeunes chercheurs et étudiants de six pays et territoires.

L’édition 2025 se concentre sur la formation et l’évolution des galaxies, un domaine en pleine effervescence grâce aux découvertes récentes du télescope spatial James Webb (JWST) et du réseau de radiotélescopes ALMA.

En plus des cours théoriques, l'école propose une formation pratique à l’analyse de données d’observation à l’aide d’outils logiciels utilisés par les chercheurs, permettant ainsi aux participants de renforcer leur compréhension et leurs compétences méthodologiques.

Organisée depuis 2013, la VSOA est une initiative conjointe de l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam" et de l'ICISE. Elle vise à orienter et former une nouvelle génération de jeunes scientifiques passionnés d’astronomie, un domaine en pleine expansion et riche en perspectives de recherche innovantes.

L’école propose non seulement un accès à des connaissances de pointe, des outils modernes de recherche, et des compétences méthodologiques actuelles, mais elle favorise aussi un environnement propice aux échanges académiques, stimulant ainsi la coopération nationale et internationale au sein de la communauté astrophysique.

Aujourd’hui, l’astronomie est à la croisée de nombreuses disciplines scientifiques : physique nucléaire, physique atomique, optique, physique des plasmas, matière condensée, chimie et même biologie.

Les grandes énigmes de la physique contemporaine - matière noire, énergie sombre, expansion accélérée de l’univers - sont explorées dans ce laboratoire cosmique qu’est l’Univers. Cette science fascinante et en pleine évolution mérite sans conteste une place de choix dans le paysage scientifique moderne vietnamien.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE / CVN