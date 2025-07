Lang Son coopère avec le Conseil national de spéléologie des États-Unis

Photo : NDEL/CVN

Cette coopération vise à valoriser le Géoparc mondial UNESCO de Lang Son, en mettant en lumière son potentiel scientifique et touristique à l’échelle internationale.

Il s’agit d’une étape concrète visant à promouvoir la coopération internationale pour la construction et le développement du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son, ouvrant ainsi la voie au développement du tourisme d’exploration des grottes et des dolines dans la zone du parc à l’avenir.

Les deux parties ont convenu de coopérer autour de sept axes principaux : promouvoir les atouts et les destinations du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son, ainsi que les activités spéléologiques de la NSS ; collaborer à l’élaboration de politiques, de mécanismes, de projets et de programmes de conservation et de promotion des grottes ; participer à la préservation des grottes, au développement de produits touristiques spéléologiques et à la cartographie de certaines cavités du Géoparc ; former et renforcer les capacités des ressources humaines dans les domaines de la spéléologie, du tourisme et du sauvetage ; accueillir les spéléologues américains pour explorer les grottes de la région ; organiser conjointement des programmes de travail, conférences, séminaires et forums sur le tourisme et l’exploration spéléologiques ; et attirer des associations spéléologiques, experts, entreprises et investisseurs internationaux vers le Géoparc de Lang Son.

Le NSS est une organisation non gouvernementale américaine spécialisée dans les questions internationales relatives à la spéléologie et à l’exploration souterraine. Elle compte plus de 8.000 membres et plus de 250 sections locales. Elle met en relation les spéléologues afin qu’ils puissent participer à l’exploration, à la recherche et à la conservation des grottes du monde entier.

Photo : NDEL/CVN

En 2024, le NSS a signé un protocole d’accord avec l’Institut vietnamien des géosciences et des ressources minérales (VIGMR). Aux termes de ce protocole, NSS soutient le Géoparc mondial UNESCO de Lang Son dans l’exploration, la cartographie et le développement des ressources des grottes du parc.

Ces derniers temps, le Centre provincial de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Lang Son a activement collaboré avec le NSS pour organiser de nombreuses études et évaluer le potentiel de développement de produits touristiques géologiques dans la zone du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son, obtenant ainsi de nombreux résultats extrêmement positifs.

Après la signature, les deux parties organiseront des délégations pour la recherche, l’étude et l’exploration des grottes et des gouffres dans la zone du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son, composées de deux groupes : l’un formé d’experts et de chercheurs chargés de la cartographie, de la recherche et de la formation au sauvetage ; l’autre regroupant des passionnés de spéléologie.

De plus, les deux parties continueront de coordonner leurs efforts pour promouvoir la communication et la promotion du Géoparc de Lang Son sur plusieurs médias aux États-Unis et sur les réseaux sociaux.

NDEL/VNA/CVN