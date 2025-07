La 9e école vietnamienne sur les neutrinos à Quy Nhon

La 9 e école vietnamienne sur les neutrinos (VSON9) 2025, a débuté le 16 juillet au Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), dans le quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai (Centre).

La VSON9 voit la participation d’une trentaine de scientifiques et chercheurs dans le domaine de la physique des neutrinos venus de huit pays et territoires (Vietnam, Japon, Mongolie, Inde, Grande-Bretagne, Malaisie, Croatie et Chine).

Suite au succès des huit éditions précédentes, dont la première en 2017, grâce aux assistances des scientifiques japonais, la VSON9 vise, jusqu’au 25 juillet, à former et à inspirer les futures générations d'étudiants à se consacrer à la physique des particules, et plus particulièrement à la physique expérimentale des neutrinos.

Elle comprend également une série de cours d'introduction couvrant les fondements théoriques de la physique des particules, avec une concentration sur la physique et la phénoménologie des neutrinos.

D'autres cours présenteront les détecteurs de particules en général, en mettant l'accent sur la méthodologie et les techniques d'observation des neutrinos. L'inférence statistique à partir des données est également abordée pour extraire les paramètres pertinents.

La VSON9 offre également un aperçu complet et approfondi des expériences mondiales les plus importantes sur les neutrinos, telles que Super-Kamiokande, T2K et Hyper-Kamiokande, ainsi que des techniques modernes de détection des neutrinos, notamment les détecteurs de rayonnement particulaire, les systèmes de mesure des rayons cosmiques et les nouvelles techniques et technologies en cours de développement.

Les étudiants acquièrent notamment d'importantes compétences pratiques telles que la simulation des interactions des neutrinos ; l'analyse et la classification des événements d'interaction à partir des données du détecteur Super-Kamiokande ; l'utilisation d'un système de mesure simple pour la recherche sur les rayons cosmiques au Centre ICISE ; et l'accès au rôle et aux axes de recherche sur les neutrinos en cosmologie et en astrophysique des hautes énergies.

La VSON9 est organisé annuellement à l’initiative de l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam" et de l’ICISE.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN