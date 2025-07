Jeunes intellectuels vietnamiens : force motrice du développement

La 6 e édition du Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens se tiendra du 19 au 21 juillet au Vietnam, réunissant plus de 500 participants venus du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse organisé le 14 juillet pour présenter la 6e édition du Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, le Commité d'organisation a révélé que l'événement est co-organisé par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le ministère des Sciences et des Technologies, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies, l’Université Vin et la Banque Sacombank.

Placé sous le thème "Les jeunes intellectuels vietnamiens dans le monde contribuent à faire entrer le pays dans une nouvelle ère", cette édition constitue une activité concrète de mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, visant à valoriser pleinement le rôle, l’intelligence et la créativité des jeunes intellectuels au service du développement national.

Selon les organisateurs, cette édition innovera tant sur le fond que sur la forme. Outre les sessions de discussion approfondies, le programme prévoit des visites de terrain, des dialogues directs avec des groupes technologiques de premier plan, ainsi qu’une immersion dans les écosystèmes d’innovation au Vietnam.

L’objectif est de rapprocher davantage les jeunes intellectuels des réalités économiques, scientifiques et politiques du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse sur cet événement, Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse et président de l’Association des jeunes vietnamiens, a souligné que le Forum ne se limitait pas à un espace de débat académique.

Il constitue également une plateforme stratégique favorisant les synergies entre savoirs intellectuels, élaboration des politiques publiques et développement du marché. Les idées et expertises des jeunes intellectuels vietnamiens contribueront directement à la réalisation de l’aspiration d’un Vietnam prospère, heureux et puissant à l’horizon 2045.

L’édition 2025 du Forum a suscité un large intérêt parmi la communauté intellectuelle vietnamienne à l’échelle mondiale. Sur plus de 700 candidatures reçues, 201 délégués officiels ont été retenus, accompagnés de plus de 300 observateurs et invités, en présentiel ou en ligne. Plus de 90% des participants ont été formés à l’étranger.

Ils proviennent de 20 pays et territoires et comptent parmi eux un professeur, 31 professeurs associés, 150 docteurs, ainsi que de nombreux jeunes chercheurs de talent. Leurs domaines d’expertise couvrent des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la médecine, les technologies de l’information, la science des matériaux, l’économie verte, l’éducation ou encore le développement durable.

Quatre thématiques majeures seront abordées lors des sessions : l’application de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe pour accroître la productivité ; l’entrepreneuriat innovant en lien avec l’économie verte ; l’adaptation aux défis mondiaux actuels ; et le développement des fondements culturels et éducatifs dans l’ère numérique.

Les initiatives phares issues des débats seront synthétisées et soumises aux organes dirigeants du Parti et de l’État. Le Forum ambitionne également de proposer des politiques favorisant la mobilisation des jeunes intellectuels vietnamiens à l’horizon 2025 - 2030, avec une vision à 2045, ainsi que de créer une base de données et un réseau durable de coopération entre les talents vietnamiens du monde entier.

Depuis sa création en 2018, le Forum a rassemblé plus de 1.000 jeunes intellectuels du Vietnam et de l’étranger, qui ont contribué de manière significative aux politiques de développement des ressources humaines qualifiées pour le pays.

VNA/CVN