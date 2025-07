Le Vietnam accélère sa transition scientifique, technologique et numérique

Le Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a tenu une conférence hybride pour faire le bilan de son travail au premier semestre 2025 et lancer les missions pour le second semestre, sous la présidence de son chef, secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Selon un rapport du Comité central de pilotage, en six mois de mise en œuvre, la Résolution N°57 a profondément transformé la prise de conscience et l'action du système politique. L'Assemblée nationale a adopté deux lois établissant de nouvelles bases juridiques pour le développement de domaines technologiques clés, que sont la Loi sur la science, la technologie et l'innovation et la Loi sur l'industrie des technologies numériques. Le gouvernement a également publié une série de textes juridiques importants.

Le Comité central de pilotage a publié et mis en œuvre deux plans majeurs et mis en place un système de suivi de la mise en œuvre de la Résolution No57 etune système de traitement des retours d’information, recommandations et initiatives.

Le gouvernement a publié une liste de 11 groupes technologiques stratégiques. L’écosystème des sciences, technologies, de l’innovation et de la transformation numérique a continué de se développer avec 858 entreprises scientifiques et technologiques, 45 entreprises de haute technologie et plus de 73.000 entreprises numériques en opération à l’heure actuelle. Le ministère des Sciences et des Technologies a recruté 277 experts pour des programmes clés sur l’intelligence artificielle.

La mise en œuvre de la Résolution présente encore des lacunes : institutions non synchronisées, données dispersées, connexion limitée, pénurie de ressources humaines qualifiées…

Lors de la conférence, plusieurs solutions ont été proposées pour surmonter les obstacles et obtenir des résultats durables.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la transformation numérique est un pont essentiel entre les niveaux provincial et communal, jouant un rôle important pour assurer un fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux. Il a demandé de renforcer la supervision de la mise en œuvre du Plan d'action stratégique, de détecter et de résoudre rapidement les difficultés.

Le dirigeant a insisté sur l’urgence d’achever le Centre national de données. Les autorités doivent promouvoir la connexion entre bases de données, restructurer les procédures administratives, réutiliser les informations pour fournir des services publics en ligne et favoriser le développement de l’économie, la garantie de la défense et de la sécurité.

Il a exigé que les ministères, organismes et localités poursuivent le déploiement des infrastructures numériques et de la 5G, tout en promouvant l’Internet par satellite.

Il a demandé aux Comités du Parti de niveau provincial d’assurer l’allocation des ressources pour les communes, y compris les équipements et ressources humaines pour la transformation numérique locale.

Le dirigeant a souligné la nécessité d’élaborer des politiques pour attirer les talents, notamment dans les secteurs de l’IA, des semi-conducteurs et des nouveaux matériaux, et de mettre en œuvre la Stratégie d’attraction des talents à l’horizon 2030, avec vision pour 2050.

Il a aussi rappelé l'importance de garantir la sécurité, la confidentialité et la propriété intellectuelle dans les domaines scientifiques et technologiques.

Selon lui, il faut transformer les défis en opportunités et traduire la détermination en actions concrètes pour conduire le pays vers un développement rapide et durable.

Lors de la conférence, trois plateformes numériques ont été activées : le Portail d'information électronique du Parti, le système de suivi de la mise en œuvre de la Résolution No57 et le système de traitement des retours d’information, recommandations et initiatives en matière de développement scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique.

