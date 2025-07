Vietnam : accélération du déploiement et de la commercialisation de la 5G

Selon le dernier rapport de l'Autorité de gestion des radiofréquences du ministère des Sciences et des Technologies, les trois grands opérateurs - Viettel, VNPT et MobiFone - ont déployé à ce jour environ 11.000 stations de base 5G, soit 7,7% des stations 4G existantes. Ces stations couvrent désormais toutes les provinces et villes, touchant environ 26% de la population.

Photo : VT/CVN

Viettel compte aujourd'hui plus de 6 millions d'utilisateurs 5G et vise les 10 millions d'ici 2025. Parallèlement, le groupe développe un écosystème plus large d'applications 5G, notamment dans le segment interentreprises (B2B).

Tào Duc Thang, président-directeur général de Viettel, a déclaré que l'entreprise prévoyait d'installer 20.000 stations de base émettrices-réceptrices (BTS) 5G cette année, une initiative qui devrait multiplier par plus de 2,5 les débits de transmission de données actuels.

VNPT a également déployé la couverture 5G dans tous les centres provinciaux, municipaux et dans des lieux stratégiques clés tels que les parcs industriels, les aéroports et les pôles politiques. Sa branche mobile, VinaPhone, compte actuellement plus de 3 millions d'abonnés 5G actifs, générant des frais d'utilisation sur les 5 millions d'appareils compatibles.

VNPT a collaboré avec des partenaires technologiques étrangers pour élaborer et mettre en œuvre sa stratégie commerciale 5G, dans le but d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines tels que les centres de données, les usines d'IA (AI Factory), les API réseau (Network API), les satellites et les applications destinées aux secteurs verticaux. L'opérateur mutualise aussi les infrastructures 4G/5G avec d'autres pour réduire les coûts et élargir la couverture.

VNPT prévoit de déployer des services de connexion Internet à bord des avions de Vietnam Airlines et le réseau mobile, le Wi-Fi gratuit dans les aéroports gérés par la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), en mettant l'accent sur l'aéroport international de Long Thành.

Photo : VNA/CVN

MobiFone, quant à lui, a concentré son expansion 5G dans les grandes villes et provinces. L'opérateur a déclaré plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs et prévoit d'ajouter 10.000 stations de base supplémentaires, visant à fournir une couverture 5G à 100% des communes du pays.

Selon Doàn Quang Hoan, vice-président et secrétaire général de l'Association de la radio et de l'électronique du Vietnam (REV), malgré des avancées significatives, plusieurs défis subsistent. Le principal : la couverture nationale reste limitée, concentrée dans les zones urbaines, tandis que de nombreuses organisations et consommateurs continuent de s'appuyer sur le réseau 4G, plus vaste et plus établi.

Pour une adoption plus large, les opérateurs doivent élaborer des stratégies commerciales adaptées. Il a exhorté les fournisseurs à considérer les services 5G comme une option permettant de répondre à la demande des abonnés et de créer de la valeur.

Rita Mokbel, présidente et directrice générale d'Ericsson Vietnam, a souligné que pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G, il faudra déployer la 5G autonome (5G SA) et étendre la couverture des fréquences moyennes.

Macky Zhang, directeur général de Huawei Vietnam, a déclaré que la 5G offre également de nouvelles sources de revenus grâce aux modèles B2B. Il a encouragé les opérateurs à optimiser les infrastructures existantes tout en développant des écosystèmes de services uniques.

VNA/CVN