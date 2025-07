CMC Corporation va construire un centre de données de 250 millions de dollars

Photo : Vietnamnet/CVN

Le centre fonctionnera initialement avec une capacité de 30 MW et devrait atteindre 120 MW, répondant aux besoins informatiques considérables du développement de l'IA et du secteur de l'économie numérique de la ville.

Selon un représentant de CMC, le centre est conçu pour le stockage, le calcul et l'analyse de données massives, fournissant des services tels que l'IA en tant que service, l'infrastructure cloud, le Big Data et la cybersécurité à des millions d'utilisateurs.

Le centre intégrera des technologies réseau de nouvelle génération et une transmission optique DWDM 800G, garantissant une bande passante ultra-élevée et des connexions stables et sécurisées sur l'ensemble du réseau.

CMC prévoit également d'utiliser la technologie des jumeaux numériques pour simuler et surveiller les opérations du centre en temps réel. Par ailleurs, les solutions d'énergie renouvelable seront privilégiées afin de réduire la consommation d'énergie et de respecter les normes écologiques des centres de données.

Nguyên Trung Chinh, président-directeur général de CMC Corporation, a déclaré que ce projet est un projet d'infrastructure essentiel visant à aider Hô Chi Minh-Ville à devenir un pôle numérique régional.

"Cela permettra aux entreprises vietnamiennes de disposer de ressources informatiques performantes sans avoir à envoyer de données à l'étranger", a-t-il déclaré.

VNA/CVN