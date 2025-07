L'industrie électronique saisit les opportunités de restructuration

Photo : VNA/CVN

Le pays se classe actuellement au cinquième rang mondial pour les exportations d'électronique, d'ordinateurs et de composants, et au deuxième rang mondial pour les exportations de téléphones portables et de composants.

Le chiffre d'affaires des exportations d'électronique du Vietnam a atteint 134,5 milliards de dollars l'an dernier.

L'industrie électronique a poursuivi sa forte croissance, avec des exportations atteignant 60,8 milliards de dollars fin mai, soit une hausse de 39% en glissement annuel, renforçant ainsi son rôle de moteur clé de l'économie exportatrice du pays.

Le journal en ligne Tài chinh (Finance) a cité Trân Hông Quân, directeur commercial de RX Tradex Vietnam, qui a déclaré que de grandes entreprises technologiques telles que Samsung, Apple, LG et Pegatron continuaient d'accroître leurs investissements à grande échelle au Vietnam.

Qualcomm a notamment inauguré son centre de R&D dans le pays, tandis que NVIDIA a récemment signé un partenariat stratégique avec le gouvernement pour la création d'un centre de données et d'un centre de R&D en IA.

L'adoption par le gouvernement d'une stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs à l'horizon 2030, assortie d'une vision à l'horizon 2050, constitue un point fort important. Cette stratégie marque une avancée décisive pour le renforcement des capacités nationales, de la formation de la main-d'œuvre et des capacités de localisation à la participation active à la recherche et à la production de technologies de base.

Cependant, Trân Hông Quân a souligné que l'industrie électronique vietnamienne restait confrontée à plusieurs défis.

Il a déclaré : "100% de la valeur des exportations de téléphones mobiles provient d'entreprises d'investissement direct étranger (IDE), 80% des composants de téléphones sont importés et plus de 90 % des fournisseurs de premier rang sont des entreprises étrangères. La R&D des entreprises nationales reste limitée, principalement axée sur l'assemblage".

Trân Hông Quân a souligné que ces défis marquaient un tournant décisif pour le passage d'un centre d'assemblage à un pays doté de capacités de fabrication avancées à valeur ajoutée. Les experts ont mis en évidence trois enjeux fondamentaux qui façonnent l'avenir de l'industrie électronique.

Premièrement, le pays s'impose comme une destination stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Deuxièmement, le gouvernement déploie d'importants efforts pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs et de la R&D.

Troisièmement, les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation transforment fondamentalement la nature de la production, nécessitant à la fois une standardisation technologique et des investissements dans les ressources humaines.

Concernant le marché d'exportation de l'industrie électronique, Dô Thi Thuy Huong, vice-présidente de l'Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), a déclaré que les États-Unis étaient le premier marché d'exportation du Vietnam, représentant environ 29% du chiffre d'affaires total des exportations du pays.

En particulier, l'industrie électronique représente plus de 40 % des exportations vers les États-Unis dans certains segments.

Les exportations vietnamiennes de machines, d'équipements et d'appareils audio électroniques vers les États-Unis ont atteint 41,7 milliards de dollars l'année dernière seulement, soit 34,9% du chiffre d'affaires total des exportations du pays vers les États-Unis.

Les droits de douane élevés imposés par les États-Unis pourraient augmenter les coûts de production des entreprises vietnamiennes, affectant à la fois les bénéfices et la compétitivité, a déclaré Dô Thi Thuy Huong.

Dans ce contexte, les experts estiment que l'industrie électronique vietnamienne a l'opportunité de restructurer sa chaîne d'approvisionnement, d'accélérer sa transformation numérique et d'élargir ses marchés grâce aux accords de libre-échange (ALE) et au commerce électronique transfrontalier.

Promotion de politiques publiques

Un représentant de l'IPC, une association regroupant les industries électroniques basée à Chicago, aux États-Unis, a déclaré que, dans le cadre de sa mission de renforcement de la chaîne d'approvisionnement électronique et de promotion d'une croissance durable dans l'ensemble du secteur, l'association a mis en œuvre plusieurs initiatives importantes pour soutenir le secteur électronique mondial, y compris au Vietnam.

Ces efforts comprennent la mise à jour des normes IPC pour les entreprises d'électronique, la promotion de politiques publiques et la fourniture de formations et de certifications. Parmi ces efforts, les normes IPC jouent un rôle crucial pour garantir la qualité, la fiabilité et la cohérence de la fabrication électronique.

Leur mise en œuvre a permis d'améliorer les processus de production et de créer des produits électroniques de meilleure qualité. Le respect des normes internationales a ouvert l'accès à de nouveaux marchés pour les fabricants d'électronique vietnamiens.

Les programmes de formation de l'association ont contribué à former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux exigences des technologies de fabrication avancées, renforçant ainsi la réputation et la reconnaissance internationale des entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN