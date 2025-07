Davantage d'investissements dans les centres de données au Vietnam

Le Vietnam est une destination idéale pour les investissements dans les centres de données et le pays devrait susciter un intérêt accru de la part des investisseurs internationaux, selon les experts.

>> IA : le Vietnam, un marché attrayant pour l'expansion des centres de données

L'un des facteurs clés qui renforce l'attrait du pays pour les investissements est son environnement réglementaire libéralisé.

Photo : C&W/CVN

"Le récent changement de politique au Vietnam, permettant aux investisseurs étrangers d'acquérir des terrains et de posséder et d'exploiter des centres de données sans partenaire local, démontre l'engagement du gouvernement à dynamiser les infrastructures numériques dans tout le pays", a déclaré Pritesh Swamy, responsable des analyses et des perspectives du groupe Centres de données Asie-Pacifique de Cushman & Wakefield.

"Les centres de données ont été classés comme “technologies hautement prioritaires” pour le développement et l'investissement, et nous prévoyons un intérêt accru de la part des investisseurs internationaux dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

Le Vietnam s'impose rapidement comme une destination stratégique dans le paysage des investissements dans les centres de données en Asie-Pacifique, avec un rendement sur coût d'acquisition (RCO) juste derrière Singapour.

Le rapport Cushman & Wakefield sur le paysage des investissements dans les centres de données en Asie-Pacifique révèle que le rendement des investissements dans les centres de données au Vietnam se situe entre 17,5% et 18,8%, contre 21% à 23% à Singapour.

Ce qui place le Vietnam parmi les marchés émergents les plus attractifs, porté par une forte demande, des coûts de développement compétitifs et un soutien gouvernemental proactif, indique l'entreprise.

Le coût moyen de développement, incluant les coûts de construction et de terrain, par mégawatt (MW) de capacité de centre de données au Vietnam s'élève à environ 7,1 millions de dollars. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne régionale de 10,1 millions de dollars/MW et représente près de la moitié du coût de développement au Japon, qui est le marché le plus cher de la région avec 16,1 millions de dollars/MW.

D'ici 2030, le total des dépenses d'investissement nécessaires aux projets de centres de données prévus dans le pays est estimé à 755 millions de dollars.

Bien que ce chiffre soit modeste comparé à celui de grands marchés comme le Japon (47 milliards de dollars), l'Australie (21 milliards de dollars) ou la Malaisie et l'Inde (20 milliards de dollars chacun), il souligne la croissance précoce du marché et son potentiel de rendement élevé.

Le taux de capitalisation actuel du Vietnam se situe entre 7% et 8%, bien au-dessus de la moyenne régionale de 5,8%, offrant une prime de risque attractive pour les investisseurs visionnaires.

Par ailleurs, le déficit d'infrastructures au Vietnam s'inscrit dans une tendance régionale plus large, mettant en évidence une demande soutenue dans un contexte d'offre limitée. La région Asie-Pacifique compte en moyenne plus de 350.000 habitants par MW de capacité de colocation, soit plusieurs fois plus qu'aux États-Unis.

Au Vietnam, ce chiffre dépasse 1,77 million d'habitants par MW, l'un des plus élevés de la région. Même si tous les projets en construction et prévus étaient achevés d'ici 2030, le pays resterait confronté à un déficit important, avec une densité projetée de 692.563 habitants par MW.

Selon Cushman & Wakefield, les fondamentaux macroéconomiques du Vietnam soutiennent la croissance du secteur. Bien que le pays n'ait pas encore atteint un PIB de 1.000 milliards de dollars comme certains de ses pairs régionaux, il figure parmi les économies à la croissance la plus rapide et présente un fort potentiel de croissance.

L'analyse de Cushman & Wakefield montre que les marchés dont le PIB est inférieur à 1.000 milliards de dollars américains - dont le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, Taïwan (Chine) et la Nouvelle-Zélande - représentent 7% du PIB régional, mais seulement 5% de la capacité totale des centres de données, ce qui laisse entrevoir une marge de croissance substantielle.

VNA/CVN