Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du 3e Salon international de la logistique du Vietnam

Le 31 juillet, au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans le quartier de Tân My à Hô Chi Minh-Ville, s’est ouvert officiellement le 3e Salon international de la logistique du Vietnam (VILOG 2025).

Co-organisé du 31 juillet au 2 août par la Sarl VINEXAD (membre de l’UFI) et l’Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA), et placé sous le thème "Transformation numérique - Développement vert du secteur de la logistique", VILOG 2025 met l’accent sur le rôle des solutions numériques et de la coopération pour promouvoir un secteur logistique plus durable et plus performant. L’événement de cette année marque une étape importante de son développement, tant par son ampleur que par sa qualité, avec la participation de 480 stands représentant près de 350 entreprises venues de 20 pays et territoires. Ces stands présentent équipements, produits, services et solutions technologiques de pointe.

Affirmation de sa position de centre de services logistiques

Selon le comité d’organisation, le Vietnam s’affirme progressivement comme un centre de services logistiques en Asie-Pacifique. Cependant, le secteur logistique vietnamien reste soumis à des politiques, des réglementations et des exigences d’intégration internationale de plus en plus strictes. Les accords de libre-échange de nouvelle génération obligent les entreprises vietnamiennes à améliorer leurs normes et à réduire leurs émissions de carbone dans leurs activités logistiques afin d’avancer vers un développement durable de la chaîne d’approvisionnement.

L’intégration technologique et le renforcement de la coopération sont considérés comme deux facteurs essentiels pour une croissance durable. La transformation numérique contribue à accroître l’efficacité opérationnelle, à réduire l’impact environnemental et à favoriser une collaboration plus étroite tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Grâce aux solutions logistiques intelligentes, à l’automatisation et à l’analyse des données, les entreprises peuvent optimiser leurs ressources, réduire leurs émissions de carbone et bâtir un réseau logistique plus solide et plus écologique.

Plateforme incontournable pour les professionnels du secteur, VILOG 2025 permet aux participants d’identifier des solutions innovantes et de nouer des relations commerciales précieuses. Il présente les avancées majeures en matière d’automatisation, d’intelligence artificielle, de chaînes d’approvisionnement connectées et de solutions de transport respectueuses de l’environnement. L’événement accueille aussi des dialogues politiques et des présentations de bonnes pratiques afin d’accompagner la transition écologique.

M. Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département d’import-export relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré: "Le Salon international de la logistique du Vietnam 2025 représente un tournant important, un lieu de rencontre pour les entreprises du secteur de la logistique et d’orientation vers un avenir plus durable. En soulignant l’importance de la logistique verte comme base du développement durable, nous voulons susciter un dialogue constructif, créer des liens précieux et accélérer la mise en œuvre de changements respectueux de l’environnement. » Il a également souligné que « VILOG 2025 est une opportunité importante pour examiner et évaluer le potentiel, les tendances et surtout pour définir une stratégie de développement durable pour l’industrie logistique vietnamienne dans le nouveau contexte".

Kyrielle d’activités variées

En plus des expositions et des rencontres commerciales, VILOG 2025 est aussi un forum prestigieux qui propose une série de séminaires spécialisés apportant des connaissances pratiques et des perspectives approfondies, mettant à jour en temps réel la situation du secteur logistique national et international. Plusieurs séminaires seront organisés, notamment sur le "Mécanisme financier pour promouvoir le développement d’une logistique verte", sur les "Exportations et logistique actuelles au Vietnam: contexte, défis et solutions", ainsi que sur "L’intelligence artificielle et son impact sur le secteur de la logistique". De plus, les entreprises auront la possibilité de participer à une enquête de terrain au pôle logistique du parc industriel de Long Hâu afin de découvrir le modèle de zone industrielle verte et propre qui a été choisi comme centre logistique du Sud.

La nouveauté de cette année est l’espace VILOG Talk, forum réservé aux exposants qui y présentent leurs services et technologies et partagent leurs points de vue sur les grands enjeux actuels de la logistique. Parallèlement, le programme de rencontres individuelles 1:1, organisé par un partenaire réputé, WR1, se déroule tout au long du salon pour encourager les entreprises et les expéditeurs à échanger, à développer leur coopération et à choisir les solutions logistiques les plus adaptées, créant ainsi une réelle valeur ajoutée pour les participants et les visiteurs.

Le VILOG 2025 se tient parallèlement au 23e Salon international de la médecine et de la pharmacie (Vietnam Medipharm Expo) à Hô Chi Minh-Ville, au Salon international de la chaîne du froid (Viet Cold Chain) et au Salon international des entrepôts intelligents (Viet Warehouse). Ces événements devraient attirer 20.000 visiteurs au cours des trois jours.

Texte et photos : Tân Dat/CVN