Zones de libre-échange : un moteur de croissance pour le Vietnam

Khanh Hoa est probablement l’une des dernières provinces à avoir annoncé son projet de zone de libre-échange. Le président du Comité populaire provincial, Trân Quôc Nam, a indiqué que sa localité étudie ce modèle dans l’espoir d’accélérer le développement de l’économie maritime, associée à des services internationaux haut de gamme. Le site retenu est la zone économique de Van Phong, l’un des sites planifiés pour devenir un pôle de croissance de la province.

Ha Tinh envisage également de développer une zone de libre-échange à Vung Ang. À la mi-juillet 2025, le Comité populaire provincial de Ha Tinh a organisé une réunion thématique pour discuter du projet, espérant transformer cette zone en un centre logistique international desservant l’ensemble du marché indochinois.

D’autres localités dans tout le pays préparent également le terrain en vue d’obtenir l’autorisation d’ouvrir une zone de libre-échange. C’est notamment le cas de Dông Nai, qui souhaite développer une zone de libre-échange reliée aux infrastructures de l’aéroport de Long Thanh et aux voies de communication environnantes. La province estime le coût de construction à environ 16 milliards de dollars.

En réalité, l’Assemblée nationale a déjà autorisé la création pilote de deux zones de libre-échange, à Da Nang et Hai Phong. Celle de Da Nang occupera plus de 1.880 hectares et vise à devenir un pôle économique régional stratégique pour la région Centre et pour l’ensemble du pays dans le nouveau contexte de développement.

À long terme, la zone de libre-échange de Da Nang deviendra un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale et asiatique, un centre de production ainsi qu’une plateforme internationale de transit de marchandises connectée au port de Liên Chiêu, à l’aéroport international de Da Nang et au corridor économique Est-Ouest.

Le gouvernement s’est fixé un objectif économique ambitieux pour les prochaines années : atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026. Pour cette année, le pays vise déjà un taux de croissance de 8,3 à 8,5%. En plus des moteurs de croissance traditionnels - investissement, consommation, exportations - de nouveaux leviers sont mis en avant, tels que les centres financiers internationaux et les zones de libre-échange.

Lors de la présentation à l’Assemblée nationale d’un mécanisme spécial pour Hai Phong, incluant la création d’une zone de libre-échange, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné que ce mécanisme jetterait des bases permettant à cette ville portuaire de devenir un nouveau pôle économique, avec une expansion marquée dans le delta du fleuve Rouge.

Concernant la zone de libre-échange de Hai Phong, le ministre a ajouté que ce modèle permettrait d’attirer des capitaux et deviendrait un centre de transit grâce à des mesures spécifiques concernant les devises étrangères, la location foncière, etc. "Avec ce modèle, le Vietnam pourra devenir un centre de transit, de conditionnement et de connexion à la chaîne d’approvisionnement mondiale, augmentant ainsi ses revenus en devises et en services logistiques", a-t-il déclaré.

Hai Phong, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et Khanh Hoa sont des pôles de croissance majeurs du pays. Le développement de zones de libre-échange, en tant que nouveaux moteurs de croissance pour ces localités et leurs environs, contribuera à porter l’économie vietnamienne vers une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

