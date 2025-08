Le Vietnam s’engage dans l'édification d’un cadre juridique pour les actifs numériques

Le ministre vietnamien des Finances, Nguyên Văn Thang, a récemment reçu une délégation d'entreprises sud-coréennes, conduite par Kim Hyoung-nyon, vice-président du groupe Dunamu, et Lee Eun-hyung, vice-président du groupe Hana.

>> Le marché des actifs numériques attire de grands acteurs

>> Vietnam - R. de Corée : coopération renforcée sur les actifs numériques

>> Nécessité de créer un cadre juridique pour les actifs numériques

Le ministre a souligné que le gouvernement vietnamien, et en particulier le ministère des Finances, encourageait activement l’innovation, notamment dans les domaines à fort potentiel de croissance comme les actifs numériques. "Nous nous orientons vers la mise en place d’un corridor juridique clair et transparent pour accompagner les entreprises, tout en assurant la sécurité du marché", a déclaré Nguyên Van Thang.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa stratégie de développement jusqu’en 2045, le Vietnam vise une croissance économique annuelle à deux chiffres, avec pour ambition de devenir un pays industriel avancé, prospère et puissant. Le ministre a précisé que les ressources financières issues des actifs numériques, largement détenus et échangés par des Vietnamiens sur des plateformes locales et internationales, figuraient parmi les leviers importants pour augmenter les recettes budgétaires de l’État.

Ainsi, la création de plateformes nationales d’échange d’actifs numériques est considérée comme un atout stratégique pour attirer les capitaux, renforcer la supervision du marché et générer de nouvelles sources de revenus. Le Vietnam souhaite s’inspirer des modèles réussis de pays comme la République de Corée, reconnue pour son système juridique rigoureux et ses mécanismes de fonctionnement sûrs et transparents dans ce domaine.

De son côté, Kim Hyoung-nyon a salué la similitude des systèmes d’identification des citoyens entre le Vietnam et son pays, facilitant la collecte des données d’identification uniques (UIC). Toutefois, il a mis en garde contre les défis liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, un enjeu majeur que les deux pays partagent. Grâce à ses investissements dans l’intelligence artificielle et l’analyse de données, Dunamu se dit prêt à accompagner le Vietnam dans la mise en place de mécanismes efficaces pour assurer la transparence et la sécurité des transactions numériques.

Forte de son expertise en matière de blockchain et de régulation, Dunamu estime pouvoir contribuer au rapatriement des actifs numériques vietnamiens actuellement dispersés à l’étranger, permettant ainsi à l’État vietnamien de mieux les encadrer et de les mettre au service du développement national. M. Kim a affirmé que si le gouvernement vietnamien autorisait la création d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, Dunamu s’engageait à fournir un service conforme aux standards les plus élevés de transparence et d’efficacité.

Lee Eun-hyung, vice-président du groupe Hana, a également réaffirmé l’engagement de son groupe envers le Vietnam, considéré comme un marché stratégique à fort potentiel. Hana développe actuellement ses activités dans le pays à travers la digitalisation de ses services, l’élargissement de son réseau et la recherche de partenariats stratégiques avec les institutions financières locales. Hana prévoit notamment de renforcer son partenariat avec le Military Bank dans les temps à venir.

Selon Nguyên Van Thang, l’Assemblée nationale a adopté, le 14 juin 2025, la Loi sur l’industrie des technologies numériques, introduisant pour la première fois la notion d’actif numérique. Conformément à la Loi n°71/2025/QH15, les actifs numériques seront officiellement reconnus comme des biens légaux à partir du 1er janvier 2026.

VNA/CVN