Le Vietnam s’engage dans la production agricole à faibles émissions

Les modèles actuels de production agricole doivent être transformés en modèles à faibles émissions, durables et flexibles, capables de s’adapter au changement climatique, a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une conférence sur la production agricole organisée le 30 juillet à Hanoï par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), le responsable a indiqué que le MAE élaborait un projet visant à réduire les émissions liées à l’agriculture au cours de la prochaine décennie.

Ce projet vise à accroître la valeur ajoutée de la chaîne de production agricole, à garantir un développement durable et à mettre en œuvre la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays dans le cadre de l’Accord de Paris.

Selon l’Institut de l’environnement agricole, le Vietnam a émis au total environ 454,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2020, soit près du double des émissions de 2010.

Le secteur agricole a représenté plus de 116 millions de tonnes de ces émissions, le secteur des cultures étant à lui seul responsable de jusqu’à 80% du total des émissions agricoles, principalement dues à la riziculture, à l’utilisation inefficace des engrais et au brûlage de la paille après récolte.

Si des modèles d’agriculture à faibles émissions sont mis en œuvre correctement et systématiquement avec des solutions techniques appropriées, des réductions d’émissions liées à la production agricole pourraient être constatées à l’échelle nationale, ainsi que dans chaque foyer agricole, a déclaré le vice-ministre Hoàng Trung.

Avec pour objectif ultime de parvenir à une agriculture compétitive à l’échelle mondiale, durable et en harmonie avec la nature, il a indiqué que l’objectif global du projet est de permettre au secteur agricole national de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Le projet aidera le Vietnam à respecter ses obligations en matière de CDN et à mettre en œuvre les plans définis dans les décisions du gouvernement et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’Agriculture.

La directrice adjointe du Département de la production et de la protection des végétaux (PPD), Nguyên Thi Thu Huong, a déclaré que le projet n’est pas seulement un plan d’action, mais aussi un engagement fort du secteur agricole vietnamien à œuvrer pour l’objectif mondial de zéro émission nette d’ici 2050.

Les solutions mises en œuvre dans le cadre de cette initiative favoriseront la transformation des systèmes de production agricole vers des modèles à faibles émissions et aideront le secteur à s’adapter au changement climatique, à augmenter les revenus, à améliorer la qualité de vie des populations et à stimuler le développement durable.

Le projet contribuera également à renforcer la compétitivité des cultures vietnamiennes, à garantir la sécurité alimentaire nationale et à former un secteur agricole moderne et écologique.

Label "faibles émissions"

L’un des principaux objectifs du projet est de réduire d’au moins 30% les émissions de méthane du secteur d’ici 2035 et d’au moins 10% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2020.

Un label "faibles émissions" sera également développé pour les produits dans le cadre de cette initiative, qui organisera au moins 15 modèles de réduction des émissions, potentiellement reproductibles dans d’autres régions. Au moins cinq modèles de culture capables de développer des crédits carbone répondant aux exigences internationales seront également testés.

Photo : VNA/CVN

L’initiative prévoit la mise en place d’au moins cinq programmes techniques de réduction des émissions pour cinq cultures clés, la création d’une base de données des émissions des cultures reliée au Système national d’enregistrement et l’organisation de sessions de formation sur les techniques, les politiques, la sensibilisation générale et les outils de mesure des émissions pour au moins 3.000 techniciens, agriculteurs et entreprises à l’échelle nationale.

Sept axes d’action sont également définis dans le cadre du projet : perfectionnement des politiques et des outils d’accompagnement, adaptation flexible des systèmes de culture à chaque région écologique, application des technologies de réduction des émissions à la production végétale, mise en œuvre de modèles de production pour réduire les émissions dans les chaînes de valeur, mise en place et exploitation d’un système de mesure, de déclaration et de vérification (MRV) et d’une base de données sur les émissions, renforcement des capacités et sensibilisation, et connexion aux marchés des produits à faibles émissions.

Pour atteindre ces objectifs, sept types de solutions sont prévus : renforcement de la gestion de l’État ; recours à la science, à la technologie et au transfert de technologies ; organisation de la chaîne de valeur de la production ; création de systèmes de données et de logiciels de gestion des émissions ; utilisation des ressources financières et des marchés ; sensibilisation par la formation et la communication ; et promotion de la coopération et de l’intégration internationales.

Lors de l’événement, la directrice adjointe du Département de l’agriculture et de l’environnement de Hai Phong, Luong Thi Kiêm, a partagé son expérience. Par le passé, la ville utilisait de la paille pour les cultures d’hiver après la récolte afin de réduire les émissions.

La ville encourage également la culture du riz à faibles émissions et a élaboré des politiques de culture d’hiver sur les rizières à double culture afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les autorités de Hai Phong ont exprimé leur souhait de participer au projet. Elles ont également demandé que le contenu du projet soit unifié, avec des politiques appropriées pour garantir sa faisabilité, et qu’il puisse être déployé à grande échelle.

D’un point de vue commercial, Lê Van Phuong, directeur général de la Société par actions de canne à sucre Lam Son (Lasuco), a déclaré que l’industrie sucrière présente un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

"La canne à sucre est une culture énergétique. L’industrie sucrière bénéficie d’un avantage en termes de faibles émissions de carbone, car elle peut utiliser tous ses sous-produits, tels que la mélasse, la bagasse, la paille et les fanes, pour produire du biocarburant, de l’électricité issue de la biomasse et du biogaz", a-t-il déclaré.

Chaque tonne de canne à sucre peut produire environ 70 litres d’éthanol, tandis qu’une tonne de mélasse en produit jusqu’à 270 litres. Les champs de canne à sucre peuvent également stocker jusqu’à 60 tonnes de carbone par hectare. Planter une seule fois et récolter plusieurs années plus tard contribue également à réduire les émissions des machines et des combustibles fossiles.

Lasuco améliore activement la technologie qu’elle utilise, en augmentant le rendement des turbines, en installant des panneaux solaires sur les toits et en utilisant davantage de sous-produits pour réduire sa consommation d’électricité.

"Nous proposons de mettre en place un mécanisme volontaire de crédits carbone, ajustant le prix d’achat de l’électricité issue de la bagasse à 10-13 centimes par kWh afin d’encourager les entreprises à investir dans la conversion verte", a-t-il déclaré.

VNA/CVN