L'exposition internationale de la logistique Vilog 2024 à Hô Chi Minh-Ville

La Vilog 2024, organisée par la Sarl Vinexad, en coopération avec l’Association des entreprises de logistiques du Vietnam (VLA), sous l’égide du Département du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, regroupe 400 stands de plus de 300 entreprises en provenance de 20 pays et territoires.

Sous le thème “Logistiques vertes - Plateforme pour une croissance durable”, elle est axée sur la promotion des services de logistique des entreprises domestiques et étrangères, en s’orientant vers des solutions vertes et durables.

Principaux secteurs sont en exposition : transport et livraison, dépôts intelligents et chaîne logistique du froid, machines et équipements de traitement des matériaux, applications de technologies de logistique, infrastructures des zones industrielles et ports maritimes...

Selon le comité d’organisation, la Vilog 2024 permet aux experts et industriels d’avoir accès à des solutions modernes et d’établir des connexions d’affaires.

L’évènement est financé par plusieurs groupes de premier rang à l’échelle nationale et internationale, tels que SeaRates by DP Word (Émirats arabes unis), JGL Worldwide (Singapour), le groupe ITL (Vietnam), le port international de Long An (Vietnam), le groupe DHL (Allemagne) et SEA Logistics (Vietnam).

Des géants du transport au rendez-vous

L’espace “Transport et Livraison” réunit une centaine d’exposants, avec des enseignes de renommée nationale et internationale comme THACO Industries, Vina Dowel, ACT Logistics (Vietnam), Transit (Russie), Nippon Express et Isuzu (Japon). En outre, trois importantes plateformes d’e-commerce de Chine sont présentes : Orange Logistics Organization (OLO), WIFFA et Breakbulk Club, à quoi s’ajoute la participation des groupes ACE Global Logistics (Australie), de l’aéroport international Chicago Rockford (États-Unis), de Chapman Freeborn Airchartering (Singapour), du port maritime d’Oknha Mong (Cambodge), de Translog (Espagne), d’ACIS (Philippines) et de GOSONIC (Hong Kong - Chine).

L’espace “Dépôts intelligents et Chaîne logistique du froid” rassemble des groupes Tân Huong Phat, Hoà Phat, Nhât Lô Phat 168, VINATECH, IRS Eastern (Vietnam) et Niuli Machinery (Chine), qui exposent des équipements de traitement des matériaux, des systèmes de réfrigération pour les camions et les porte-containers.

Les visiteurs ont aussi l’occasion de se renseigner sur les solutions en termes d’air conditionné, présentées par l’Association de l’air conditionné de Taïwan - Chine (TCCA).

La Vilog 2024 présente également les potentiels de coopération avec les ports internationaux de Long An, Binh Duong, Saigon, Hai An, Oknha Mong, dans la fourniture de services de dépôts, de logistiques et de transport maritime, reliant les villes et provinces du Sud avec le reste de l’Asie du Sud-Est.

L’événement comprend aussi des colloques sur la logistique verte permettant de promouvoir les stratégies de croissance durable de la filière, sur la formation en logistique, sur les logistiques vertes, sur la sécurité de transport par voies routière et maritime.

Texte et photos : Truong Giang/CVN