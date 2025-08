Devenir un maillon de l’industrie mondiale des semi-conducteurs

Dà Nang se lance dans l'encapsulation des semi-conducteurs

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération et de promouvoir la création de grands centres de recherche et développement (R&D) et d’installations de recherche sur les semi-conducteurs au Vietnam.

Le président du Conseil, Hong-Yuan Lee, a informé le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung des progrès réalisés suite à ses suggestions lors d’une réunion tenue en mai 2025. Il a indiqué que le Conseil avait constitué une liste de 16 experts, universitaires et dirigeants d’entreprise éminents possédant une vaste expérience des secteurs de la haute technologie et des semi-conducteurs à Taïwan.

Ce groupe consultatif comprend d’anciens dirigeants de grandes entreprises mondiales du secteur des semi-conducteurs et des technologies, des chercheurs d’universités et d’instituts prestigieux des États-Unis et de Taïwan (Chine), ainsi que des spécialistes de domaines tels que la conception et la fabrication de puces, l’intelligence artificielle, la technologie quantique et la fabrication intelligente.

Le vice-président du conseil, Konrad Young, a ajouté que 100 bourses seraient offertes cette année à des managers, experts, enseignants-chercheurs, chercheurs de troisième cycle et étudiants vietnamiens exceptionnels travaillant ou étudiant dans les domaines liés aux semi-conducteurs. Le programme de bourses devrait se dérouler en trois ou quatre phases, la première étant prévue en septembre 2025, lors du salon SEMICON Taïwan 2025.

Mécanismes, politiques et écosystème

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a félicité le Cconseil pour la rapidité avec laquelle les plans de coopération ont progressé suite à leur précédente réunion. Il a affirmé que le Vietnam avait mis en place les mécanismes politiques et l’écosystème les plus favorables pour soutenir l’industrie des semi-conducteurs, les ressources humaines étant son principal atout.

Le dirigeant a souligné l’engagement ferme et à long terme du Parti et du gouvernement vietnamiens en faveur du développement de l’industrie des semi-conducteurs. Il a souligné que le Vietnam dispose d’une stratégie et d’une ambition claires dans ce domaine et qu’il s’impose rapidement comme une plaque tournante et un maillon essentiel des chaînes de valeur régionales et mondiales des semi-conducteurs.

Il a appelé à un soutien international accru, en s’appuyant notamment sur l’expertise précieuse des spécialistes taïwanais. Il a chargé le ministère des Finances d’élaborer un plan d’action détaillé pour la réalisation de projets de coopération spécifiques avec le Conseil, notamment la coordination des préparatifs du groupe d’experts pour le lancement officiel des activités de conseil au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a suggéré des axes prioritaires initiaux tels que l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement des semi-conducteurs ; l’attraction des investissements étrangers dans les secteurs de la haute technologie et des semi-conducteurs ; et la promotion du transfert de technologie à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, notamment par le développement de centres de R&D, de laboratoires et d’initiatives de recherche conjointes.

Il a également proposé de renforcer la coopération avec le Conseil afin de créer d’importants centres de R&D et installations de recherche au Vietnam pour soutenir l’innovation, la formation et le transfert de technologie dans le domaine des semi-conducteurs.

