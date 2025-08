L’EVFTA, une opportunité en or pour le Vietnam dans sa coopération avec l’Europe

L’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) constitue un jalon majeur dans l’histoire de la coopération bilatérale, particulièrement dans un contexte mondial marqué par de profondes évolutions, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Van Thao.

>> EVFTA, un levier de croissance pour les relations économiques Vietnam - UE

>> EVFTA, un tremplin pour dynamiser les échanges Vietnam - Italie

>> Cinq ans d’EVFTA : un tournant décisif dans les relations commerciales Vietnam - France

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Van Thao, a rappelé que l’entrée en vigueur de l’accord coïncidait avec des défis sans précédent tels que la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et la montée du protectionnisme.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces vents contraires, les résultats obtenus sont significatifs : le Vietnam est ainsi devenu le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN, tandis que l’UE s’est positionné comme son quatrième partenaire mondial. Ce succès a accru la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans ses secteurs d’exportation clés tels que l’électronique, le textile et la chaussure.

L’ambassadeur a mis en lumière les performances remarquables du secteur agro-sylvicole et halieutique, soulignant que leur complémentarité avec la production européenne génère un impact socio-économique tangible dans les zones rurales vietnamiennes.

Cependant, selon Nguyên Van Thao, le potentiel de l’EVFTA reste encore largement sous-exploité. Il a insisté sur le fait qu’au sein de l’ASEAN, seuls le Vietnam et Singapour disposent d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne, et que le Vietnam devrait saisir cette « période en or » pour renforcer sa position sur ce marché exigeant mais plein de promesses.

Au-delà des exportations, l’EVFTA ouvre la voie à l’attraction d’investissements européens de haute qualité, élément essentiel pour favoriser un développement économique plus durable et mieux répondre aux tendances mondiales telles que la transition verte, la transformation numérique et l’application de normes environnementales de plus en plus rigoureuses.

L’ambassadeur s’est dit convaincu que, grâce aux bases solides de la coopération et à l’engagement mutuel en faveur d’un commerce libre, équitable et fondé sur des règles, l’EVFTA restera un outil clé pour promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’UE.

Enfin, il a comparé l’accord à une « autoroute » pour la coopération économique et commerciale, tout en avertissant que son plein potentiel ne pourra être réalisé que si les entreprises vietnamiennes disposent de « véhicules performants », autrement dit une connaissance approfondie du marché, des réglementations et de la culture des affaires en Europe. Faute de quoi, les opportunités offertes par cet accord historique risqueraient de rester hors de portée.

VNA/CVN