Proposition d’élevage des cochons dans des bâtiments au Vietnam

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tiên, vient de signer le document n°119 demandant l'avis du Premier ministre sur la mise en œuvre d'un modèle d'élevage porcin dans des bâtiments au Vietnam, a annoncé ce jeudi 31 juillet le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

La société par actions agricole BAF Vietnam (BAF Vietnam) et la société par actions Xuan Thien Thanh Hoa ont envoyé un document demandant l'avis du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement sur la mise en œuvre d'un modèle d'élevage porcin dans des bâtiments.

BAF Vietnam a conclu un partenariat stratégique avec le groupe chinois Muyuan - le plus grand éleveur de porcs au monde, doté d'un grand modèle de porcherie en hauteur.

BAF Vietnam propose un projet de porcherie intelligente à six étages à Tây Ninh. Ce projet, d'une capacité de 64 000 truies reproductrices, produira 1,6 million de porcs commerciaux par an, pour un investissement total estimé à plus de 12.000 milliards de dôngs.

Une fois achevé et pleinement opérationnel, le projet devrait générer pour BAF Vietnam un chiffre d'affaires annuel de 12.000 à 13.000 milliards de dôngs.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a indiqué que depuis 2018, la Chine a mis en place un modèle d'élevage porcin dans des bâtiments. À ce jour, le pays compte plus de 2.000 modèles, près de 4.500 immeubles de grande hauteur, fournissant 2,65 millions de truies reproductrices et plus de 30 millions de porcs chaque année.

L'élevage porcin est la principale industrie d'élevage au Vietnam, représentant 62 à 65 % de la production totale de viande fraîche, toutes catégories confondues. En 2024, la production de viande fraîche atteindra près de 5,2 millions de tonnes, se classant au 6e rang mondial.

