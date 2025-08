Agriculture : Dông Thap accélère la croissance verte

>> Le Vietnam promeut le modèle OCOP à l’international

>> Produits OCOP : un levier pour valoriser la marque touristique de Hôi An

>> Delta du Mékong : An Giang accueillera un forum dédié aux produits OCOP

Au cours des six premiers mois de 2025, la croissance du PIB du secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche de la province a atteint 3,94%. La valeur de la production a progressé de 4,03% sur la même période. La superficie ensemencée en riz représente près de 50% du plan annuel, tandis que légumes et arbres fruitiers sont tous deux en hausse en termes de surfaces et de production. Le cheptel porcin a augmenté de 17,6%, l’aquaculture a maintenu une croissance stable, avec une production en hausse de près de 5%.

Le taux de ménages ruraux ayant accès à une eau hygiénique atteint 100 %, dont près de 95 % utilisent de l’eau potable, un indicateur qui reflète une nette amélioration des conditions de vie. En 2024 et début 2025, de nombreuses localités ont été reconnues comme ayant achevé les programmes de nouvelle ruralité, créant ainsi les conditions d’une agriculture moderne et respectueuse de l’environnement.

Les produits agricoles de la province affirment de plus en plus leur position grâce à l’application de normes de production telles que VietGAP, GlobalGAP, ASC et BAP. Parallèlement, la localité promeut aussi la transformation numérique via la plateforme VDAPES et un logiciel reliant l’agriculture, les agriculteurs et les zones rurales.

Restructuration de l’agriculture

Selon Lê Hà Luân, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la restructuration de l’agriculture ne vise pas seulement les objectifs de croissance, mais également à bâtir une agriculture durable, adaptée à la nature, résiliente face au changement climatique et connectée au marché. Pour permettre une percée du secteur agricole durant les six derniers mois de l’année, Dông Thap va piloter un modèle de culture de riz de haute qualité et à faibles émissions dans la commune de My Thanh Bac sur une superficie de 50 hectares, en appliquant la technique du semis direct pour éviter les cicadelles, la mécanisation, économiser les ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les horticulteurs sont encouragés à améliorer leurs vergers, à échelonner les récoltes, à utiliser des engrais organiques et à gérer rigoureusement les codes de zones de culture. La province a également mis en œuvre des mesures pour contrôler la contamination au cadmium dans le durian, un produit agricole dont le marché d’exportation s’élargit.

L’élevage s’oriente vers un modèle de fermes, garantissant la biosécurité et une meilleure prévention des maladies. Les organismes compétents soutiennent la vaccination gratuite et le contrôle sanitaire du bétail et de la volaille.

Dông Thap réplique aussi les modèles de production concentrée, applique les technologies, réduit les coûts et renforce la traçabilité. Les modèles agricoles circulaires et naturels, comme l’utilisation des sous-produits et le traitement des déchets en circuit fermé, continuent d’être vulgarisés.

La province promeut la commercialisation et la consommation des produits agricoles, accompagne les produits OCOP dans l’amélioration de leurs dossiers et s’efforce d’obtenir davantage de produits classés 5 étoiles. Les codes des zones de culture et les infrastructures d’emballage sont strictement contrôlés pour répondre aux exigences des marchés d’exportation.

Pour lever les difficultés, Dông Thap a organisé des réunions entre agriculteurs, coopératives et entreprises de transformation et de distribution. Les cadres techniques, experts et professionnels sont dépêchés sur place pour fournir un accompagnement direct tout au long du processus de production, de récolte et de commercialisation.

Selon le directeur du secteur agricole provincial, la coordination étroite entre les services compétents, les collectivités locales, les agriculteurs et les entreprises sera le facteur clé pour permettre au secteur agricole de Dông Thap de réaliser une véritable percée d’ici la fin de l’année.

Texte et photo : Truong Giang/CVN