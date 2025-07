Phu Tho, un nouveau pôle de production électronique et de semi-conducteurs au Nord

En mai dernier, la construction d'une usine de haute technologie du groupe sud-coréen UTI a débuté dans la zone industrielle Thang Long (province de Vinh Phuc, désormais rattachée à Phu Tho). Implantée sur 4 ha, l'usine bénéficie d'un investissement de 526,4 milliards de dôngs (environ 20 millions de dollars) et s'inscrit dans le réseau mondial d'UTI.

Ce groupe a déjà investi au Vietnam, notamment dans une usine de fabrication de protections d'écran pour smartphones et tablettes, d'une capacité annuelle de 30 millions d'unités, avec un investissement total de 59 millions de dollars.

En tant que partenaire stratégique dans ce projet, CNCTech est l'une des entreprises bien établies au Vietnam dans les domaines de la mécanique de précision et du développement de l'immobilier industriel. Il a aménagé plus de 500 hectares de terrains industriels à Phu Tho, lancé 15 projets clés pour un investissement total de près de 9.000 milliards de dôngs, attirant plus de 400 millions de dollars d'investissements étrangers.

Avec une vision intégrant le développement des infrastructures industrielles, les chaînes de valeur de l'industrie de sous-traitance et la formation de la main-d'œuvre, CNCTech s'emploie à élever progressivement les standards de l'industrie vietnamienne.

De son côté, le groupe UTI apporte son expertise dans la fabrication de composants électroniques tels que verres de protection pour caméras, capteurs d'empreintes digitales et écrans de téléphones.

Depuis 2016, sa filiale UTI Vina est implantée à Thai Nguyên, avec une capacité mensuelle de production de 22 millions de verres et de 7,8 millions de films protecteurs pour haut-parleurs, destinés principalement aux usines Samsung de Bac Ninh et Thai Nguyên.

Selon Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, le pays attire de plus en plus d'investisseurs dans la production et la logistique, grâce à sa position géographique, ses coûts compétitifs et et ses infrastructures prêtes à l'emploi. Les provinces de "porte d'entrée" comme Phu Tho deviennent véritablement des pôles d'attraction pour les investissements étrangers.

Au premier semestre 2025, avant sa fusion avec Phu Tho, Vinh Phuc avait approuvé 18 nouveaux projets d'IDE pour un total de 78 millions de dollars, et autorisé une augmentation de 272 millions de dollars sur 28 projets existants. Le total des investissements étrangers a atteint 350 millions de dollars.

La fusion de Vinh Phuc, Hoa Binh et Phu Tho vise à rationaliser l'appareil administratif, à créer une zone industrielle intégrée et à tirer parti des atouts complémentaires de chaque localité. Ce regroupement pourrait former un nouveau pôle de croissance dans le Nord du Vietnam.

