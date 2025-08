Près de 2.500 km d'autoroutes devraient être achevée au 19 août, selon le Premier ministre

Au 19 août, la construction de 2.476 km d’autoroutes et de 1.397km de routes côtières doivent être achevée. C’est l’objectif fixé par le Premier ministre Pham Minh Chinh en conclusion de la 19 e réunion du Comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports.

Ainsi, sauf événement exceptionnel, d'ici la fin de l'année, nous dépasserons l'objectif du XIIIe Congrès nationale du Parti, à savoir l'achèvement de 3.000 km d'autoroutes et 1.000 km de routes côtières, a déclaré le chef du gouvernement lors de la réunion organisée le 31 juillet à Hanoï. Il a ajouté que ce succès constituera une célébration significative en vue du XIVe Congrès national du Parti, créant un élan et une dynamique pour que le pays entre dans une nouvelle ère de prospérité et de civilisation.

Saluant les efforts des ministères et des localités pour surmonter les défis et accélérer la mise en œuvre des projets, le Premier ministre a appelé à poursuivre la campagne de "500 jours de travail intensif pour achever 3 000 km d’autoroutes", tout en insistant sur la nécessité d’assurer la qualité, la sécurité, et le respect de l’environnement. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les accidents du travail a également été mise en avant, a-t-il poursuivi.

Enfin, le Premier ministre a fermement exigé que le projet d'aéroport international de Long Thanh soit achevé en 2025, ordonnant aux agences concernées d'augmenter le rythme du projet d'au moins 5 à 10% chaque mois, tout en contrôlant strictement la qualité et la sécurité du travail.

Pour l'exploitation des autoroutes, le dirigeant a clairement indiqué la nécessité d'accélérer la libération du terrain et la construction des aires de repos, des systèmes de surveillance du trafic, de péage et de contrôle de la charge des véhicules afin d'assurer que les projets soient synchronisés, de qualité et esthétiques lors de leur mise en service.

