Ouverture du 22e Salon international de la médecine et de la pharmacie

Le 22 e Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam - Vietnam Medi Pharm Expo 2024 - a ouvert jeudi 1 er août ses portes au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

La 22e édition réunit plus de 500 stands de 450 entreprises en provenance de 22 pays et territoires dont l'Inde, la République de Corée, l'Indonésie, le Sri Lanka, la Turquie, la Chine...

Les exposants présentent des produits pharmaceutiques, des machines et équipements médicaux, des éléments de décoration intérieure de l’hôpital, des services hospitaliers, des produits cosmétique, etc.

Organisé pour la première fois en 1994, Vietnam Medi Pharm Expo est devenu actuellement une exposition prestigieuse de son genre au Vietnam.

Il s’agit d’une bonne occasion pour les entreprises spécialisées dans la médecine et la pharmacie de présenter des produits et technologies dernier cri, de se rencontrer et de trouver de nouveaux partenaires.

Clôture samedi 3 août.

