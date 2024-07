Traitement réussi d'un patient étranger atteint d'un cancer rectal

Un médecin indonésien souffrant d'un cancer rectal a été opéré et traité avec succès au Centre universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville. Cela démontre que les médecins vietnamiens s'améliorent de plus en plus, renforçant ainsi la confiance des patients étrangers.