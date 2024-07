Santé

Succès d'une première transplantation hépatique chez un enfant atteint de Budd-Chiari

Cette intervention chirurgicale vitale marque une étape importante dans le domaine de la transplantation pédiatrique au Vietnam, offrant un nouvel espoir aux enfants confrontés à des graves maladies du foie.

La jeune patiente, originaire de la province de Binh Thuân, souffrait d'une obstruction des veines hépatiques, empêchant le sang de circuler correctement dans son foie. Cette anomalie rare, connue sous le nom de syndrome de Budd-Chiari, avait entraîné une cirrhose, une dégénérescence du foie et des saignements gastro-intestinaux fréquents. Face à l'aggravation de son état et à l'insuffisance hépatique imminente, une transplantation du foie s'est avérée nécessaire pour sauver sa vie.

L'opération complexe, menée par une équipe expérimentée de chirurgiens pédiatres et d'hépatologues de l'Hôpital pédiatrique 2, a duré plusieurs heures. Les médecins ont dû relever des défis particuliers en raison de l'âge de la patiente et de la rareté de sa maladie. Le risque de thrombose post-greffe a nécessité une attention particulière et l'administration prolongée d'anticoagulants. De plus, les anomalies de la veine cave inférieure de la patiente ont exigé une anastomose vasculaire minutieuse pendant la chirurgie.

Malgré ces défis, la greffe a été un succès et la santé de la fillette s'améliore de manière constante depuis l'opération. "Cette transplantation hépatique est une première non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour de nombreux pays du monde", a déclaré le Dr. Bùi Hai Trung, chef adjoint du département de transplantation hépatique, biliaire et pancréatique de l'hôpital. "Réaliser cette procédure sur une si jeune patiente présentait des risques importants, mais grâce à l'expertise et au dévouement de notre équipe, nous avons pu lui donner une nouvelle chance de vie."

Le succès de cette transplantation témoigne des progrès considérables réalisés dans le domaine de la transplantation pédiatrique au Vietnam. Depuis qu'il a reçu l'accréditation du ministère de la Santé pour les transplantations d'organes en avril 2024, l'hôpital a réalisé 36 transplantations hépatiques et 30 transplantations rénales, sauvant ainsi la vie de nombreux jeunes patients.

L'hôpital prévoit de poursuivre son expansion dans ce domaine en ouvrant un centre de transplantation d'organes pédiatrique d'ici avril 2025, qui deviendra le premier centre de ce type dans la région Sud du Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN