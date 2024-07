Santé

Hô Chi Minh-Ville : seulement 27% des fonds alloués à la santé décaissés au 1er semestre

Lors de la Conférence résumant les travaux des six premiers mois de l'année, tenue le 12 juillet, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a accusé un retard dans le décaissement des investissements publics, avec seulement 27% des fonds alloués déboursés, soit 68 sur 254 milliards de dôngs. Les autorités sanitaires sont déterminées à rattraper le temps perdu et à accélérer la mise en œuvre de projets clés.

Parmi les projets prioritaires figurent la construction de la Polyclinique régionale de Hoc Môn, qui devrait être achevée au troisième trimestre 2024, et des Polycliniques régionales de Cu Chi et Thu Duc, prévus pour le premier trimestre 2025. Ces hôpitaux représentent un investissement total de plus de 10.000 milliards de dôngs.

Le secteur de la santé prévoit également de lancer la construction d'un projet de 300 milliards de dôngs visant à moderniser et à équiper 146 centres médicaux de la ville d'ici début 2025.

Malgré les retards dans le décaissement des fonds publics, les recettes des hôpitaux publics de Hô Chi Minh-Ville ont augmenté de 10% au cours des six premiers mois de l'année, atteignant 17.227 milliards de dôngs. Cependant, l'écart entre les recettes et les dépenses reste préoccupant, avec un manque de ressources pour couvrir l'augmentation depuis juillet de 30% du salaire minimum.

Face à ces défis, le directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, Tang Chi Thuong, a exhorté les hôpitaux publics à améliorer leur gestion financière, à respecter les nouvelles réglementations en matière d'approvisionnement et d'appels d'offres, et à accélérer le décaissement des fonds publics. Le secteur s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les citoyens, en mettant l'accent sur l'achèvement des projets en cours, le développement de l'industrie pharmaceutique, le renforcement des services d'urgence et l'amélioration des soins de santé dans le district de Cân Gio.

Texte et photos : Quang Châu/CVN