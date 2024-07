Sécurité alimentaire

Hô Chi Minh-Ville : bilan des six premiers mois de 2024

Le 18 juillet, lors d'une conférence résumant les activités des six premiers mois de l'année du Comité directeur interdisciplinaire sur la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Minh Hai, directeur adjoint du Service de la sécurité alimentaire de la ville, a annoncé que quatre cas incidents de sécurité alimentaire avaient été recensés au cours de la période.

>> Santé maternelle et infantile : le Vietnam honore ses engagements

>> Le secteur de la santé exhorté à utiliser les médias sociaux pour ses communications

>> Hô Chi Minh-Ville : seulement 27% des fonds alloués à la santé décaissés au 1er semestre

Parmi eux, deux n'ont pas pu être confirmés comme des cas avérés d'intoxication alimentaire et deux font toujours l'objet d'investigations par les autorités compétentes de l’arrondissement de Binh Tan et de la ville Thu Duc. Par ailleurs, 10 événements et festivals organisés depuis le début de l'année se sont déroulés sans aucun incident sanitaire.

Focus sur les inspections et les sanctions

En ce qui concerne les inspections, les post-inspections et le traitement des violations, Hô Chi Minh-Ville s'est concentrée sur le ciblage des groupes de produits à haut risque afin de surveiller et de minimiser les risques de contamination alimentaire, garantissant ainsi la sécurité des produits sur le marché. Les cas de non-respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire, de prix, de produits contrefaits et de marchandises d'origine inconnue ont fait l'objet d'une attention particulière.

Ainsi, sur plus de 40.400 établissements inspectés, 1.152 ont été jugés en infraction, 407 ont été sanctionnés et 350 ont reçu des amendes pour un montant total de près de 3 milliards de dôngs. De nombreux produits alimentaires dangereux ont également été saisis et détruits, notamment des gâteaux, des bonbons, du vin, de la bière, du sucre, des compléments alimentaires et des produits alimentaires pour animaux.

Trois établissements ont été suspendus dont un ayant fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

Le 19 janvier, le département de la police économique de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la police provinciale de Binh Duong, a mené une opération de démantèlement d'un réseau de production et de vente de lait infantile contrefait de la marque Abbott. L'opération a permis la saisie de 7 525 boîtes de lait en poudre, d'emballages, d'étiquettes, de machines, de matériel et d'outils utilisés pour la fabrication du faux lait, pour une valeur totale estimée à environ 14,5 milliards de dôngs.

Selon le Service de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville, les producteurs de faux lait utilisaient des techniques sophistiquées et vendaient leurs produits exclusivement en ligne via les plateformes Lazada et Shopee, afin de contourner les contrôles.

Des défis à relever

Au delà de ses résultats positifs, le Service municipal de la sécurité alimentaire reste confronté à de nombreux défis tels que les procédures de fonctionnement, la réglementation actuelle ne permettant pas de sanctionner certains types d'infractions. La décentralisation des unités et surtout des difficultés en matière de ressources humaines restent également à solutionner.

« Avec un nombre actuel de fonctionnaires passé de 488 à 361, en perte de plus de 25 %, c'est vraiment difficile. Un fonctionnaire doit servir beaucoup de gens, 2 à 3 fois plus que les autres provinces et villes, il est donc impossible d'appliquer une norme de dotation en personnel à toutes les localités. Il faut travailler à plein régime, même en faisant des heures supplémentaires. Désormais, nous devons résoudre ce problème tout en appliquant la transformation numérique au travail pour servir rapidement la population", a expliqué Pham Khanh Phong Lan, directrice du Service de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la conférence, la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, a hautement apprécié les efforts de l'industrie de gestion de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville et a suggéré que le Service élabore davantage de solutions pour accroître l'efficacité de gestion de la sécurité alimentaire dans des zones et lieux à risques pour la sécurité alimentaire telles que les vendeurs de nourriture de rue, devant les écoles, devant les marchés et dans les zones très touristiques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN