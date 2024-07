Santé

Première formation d’andrologie aux normes européennes au Vietnam

Le professeur agrégé Trân Vinh Hung, directeur de l'hôpital Binh Dan, a déclaré que ce programme de trois jours, du 12 au 14 juillet, avait été conçu dans le but d’apprendre selon les normes mondiales d’andrologie. Il comprenait neuf sessions théoriques présentées à travers 35 cours animés et des conférences, visant à systématiser des connaissances spécialisées et à échanger des expériences sur des situations cliniques complexes. En outre, les médecins et le personnel médical ont également discuté de questions actuellement sans réponse concernant le traitement de certaines maladies masculines.

Le programme comprenait également près de dix opérations chirurgicales retransmises en direct de la salle de chirurgie pour hommes de l'hôpital Binh Dan, permettant aux médecins d'observer et d'acquérir de l'expérience. On a également parlé de chirurgies pour placer des corps caverneux artificiels, ou encore sur la mise en forme du pénis pour les patients présentant des malformations, des pénis courbés et des anomalies génitales.

La formation comprenait également une séance pratique avec des experts sur l'application de dispositifs à ondes de choc extracorporelles pour traiter la dysfonction érectile, la gangrène de Fournier et les douleurs pelviennes chroniques. Ce contenu a été élaboré par l'équipe pédagogique pour le développement professionnel des médecins andrologues dans les activités d'examen et de traitement.

À cette occasion, l'EAU a également officiellement ouvert un bureau de représentation au Vietnam, situé à l'hôpital Binh Dan. Il s'agit d'une étape importante, ouvrant des opportunités de coopération stratégique et bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et l'orientation de la pratique clinique, basées sur les besoins de développement des médecins au Vietnam et dans la région.

Texte et photos : Quang Châu/CVN