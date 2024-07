Solution de traitement contre le ronflement et l'apnée du sommeil

L'atelier "Approche et traitement global du ronflement et de l'apnée du sommeil" récemment organisé par l'hôpital FV dans la ville de Cân Tho a attiré plus de 300 infirmières et médecins de 25 hôpitaux du Sud.

Dans un rapport adressé à plus de 300 médecins de neuf provinces et villes du Sud participant à la conférence, le Dr. Vo Công Minh, chef du département d'oto-rhino-laryngologie (ORL) de l'hôpital FV, a déclaré que 8,5% de la population vietnamienne souffrait d'apnée du sommeil.

Il s’agit d’une maladie dangereuse qui, si elle n’est pas traitée, entraîne de nombreuses conséquences telles que de l’hypertension artérielle, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux et l’augmentation du taux d'accidents du travail et d'accidents de la route, réduisant la qualité de vie et multipliant par trois le taux de mortalité en 15 ans.

L'apnée du sommeil a de nombreuses causes liées aux changements de mode de vie, le surpoids, l'obésité et d'autres maladies chroniques, ce qui rend le traitement compliqué.

Selon le Dr. Minh, pour obtenir des résultats thérapeutiques optimaux, il est nécessaire de coordonner plusieurs spécialités et plusieurs méthodes. Dans un premier temps, le patient doit être dépisté par un otorhinolaryngologue avec évaluation de l’état des voies respiratoires supérieures par polysomnographie (réalisée en moins de 12 mois) ou par un examen ORL complet et une endoscopie. À partir des résultats du dépistage, le médecin s'appuiera sur l'indice AHI pour prescrire une intervention chirurgicale au patient ou un traitement médical.

Les interventions chirurgicales pratiquées par les médecins du Département d'oto-rhino-laryngologie peuvent inclure chirurgie de la gorge et chirurgie de la langue. Telles sont les techniques déployées par l’hôpital FV pour traiter l’apnée obstructive du sommeil. "Dans un avenir proche, FV ajoutera une technologie de stimulation électrique des nerfs respiratoires supérieurs pour traiter le syndrome d'apnée du sommeil", a ajouté le Dr. Minh.

Une autre cause du syndrome d'apnée du sommeil peut être un développement anormal de la structure osseuse de la mâchoire, provoquant un rétrécissement ou une obstruction des voies respiratoires pendant le sommeil. Le traitement nécessite alors la participation d'un spécialiste en chirurgie maxillo-faciale.

Méthodes de traitement de l'obésité,

principale cause de l'apnée du sommeil

Lors du séminaire, la doctoresse Nguyên Viêt Quynh Thu - cheffe du Département de nutrition et diététique de l'hôpital FV a apporté ses connaissances et son expérience dans le traitement de l'apnée du sommeil. Selon la Dr. Thu, l’obésité est le principal facteur de risque d’apnée obstructive du sommeil. Pour chaque augmentation de 10% du poids corporel, le risque augmente de six fois. Pour traiter l’apnée du sommeil, les personnes obèses doivent perdre du poids grâce à une alimentation adéquate, à des exercices scientifiques et à des médicaments, si nécessaire.

De janvier 2017 à décembre 2023, l’hôpital FV a réalisé avec succès 31 chirurgies de réduction du manchon gastrique pour traiter l'obésité.

Bénéficiant de l'avantage d'être un hôpital multi-spécialités, l'hôpital FV peut coordonner le département d'oto-rhino-laryngologie, le département de nutrition et de diététique et le département de chirurgie générale pour traiter de manière globale le ronflement et l'apnée du sommeil. En tant que membre du groupe Thomson Medical, FV bénéficie également du soutien et de la coopération permanente de la principale équipe d'experts et de médecins de Singapour pour améliorer sa capacité à traiter les maladies ORL.

Présent à cette conférence, le Dr. Barrie Tan, spécialiste de la chirurgie ORL, de la tête et du cou, de l’hôpital Gleneagles (Singapour), a présenté la "chirurgie de l'oreille et implants auditifs - dernières technologies et tendances". Le Dr. Barrie Tan a mis à jour des techniques avancées de traitement des troubles auditifs. Sa présentation a été très appréciée car il s'agit d'un domaine de traitement relativement nouveau au Vietnam.

Texte et photo : Minh Thu/CVN