Le PM Pham Minh Chinh exige de muscler la prévention et le contrôle de la PPA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités d’appliquer strictement les mesures de prévention et de contrôle de la peste porcine africaine (PPA), selon un texte signé le 14 juillet par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Le pays a enregistré depuis le début de cette année plus de 660 foyers de peste porcine africaine dans 44 provinces et villes, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un rapport.

L’épidémie a entraîné jusqu’ici l’abattage de plus de 42.400 porcs, en majorité dans les provinces de Bac Kan, Lang Son, Quang Ninh, Hoa Binh, Son La, Quang Nam et Long An et a causé des pertes aux éleveurs de porcs, a-t-il indiqué.

Le virus de la peste porcine africaine a tendance à se propager davantage, avec des répercussions sur l’approvisionnement en denrées alimentaires, l’indice des prix à la consommation et l’environnement, a mis en garde le ministère.

Le chef du gouvernement a exigé des efforts coordonnés entre toutes les parties prenantes, notamment les présidents des comités populaires des provinces et villes relevant du pouvoir central, les ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, et des Finances pour contrôler cette maladie.

La PPA est une maladie virale hautement contagieuse affectant les porcs domestiques et sauvages et dont le taux de mortalité peut atteindre 100%. Elle n’est pas dangereuse pour la santé humaine, mais ses conséquences sont destructrices pour les populations de porcs et l’économie de la filière porcine.

