Environ 350 exposants à Vietnam Medi-Pharm 2024

Environ 350 exposants de 30 pays et territoires participent au Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam 2024 (Vietnam Medi-Pharm 2024) qui s’est ouvert ce jeudi 9 mai à Hanoï.

>> La 28e édition du Salon Vietnam Medi Pharm Expo prévu en décembre

>> Vietnam Medi-Pharm 2023 attirera de nombreux pays et territoires

>> Rendez-vous en mai prochain pour l’exposition Vietnam Medi-Pharm 2024

Photo : SKDS/CVN

Il s'agit d'un salon prestigieux spécialisé dans la médecine et la pharmacie au Vietnam et d’un rendez-vous des professionnels de ces secteurs. Il devra accueillir un grand nombre de consommateurs vietnamiens et étrangers, a déclaré le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture.

Les exposants présentent plusieurs progrès techniques modernes et des produits de dernier cri sur un total de 550 stands, a indiqué Trân Van Thuân.

L'exposition de quatre jours est très prometteuse pour les producteurs, commerçants et distributeurs dans les secteurs de la médecine et de la pharmacie en termes d'opportunités de coopération commerciale, d’amélioration de la compétitivité et de promotion de la transparence des marchés pharmaceutique, des équipements et services médicaux au Vietnam.

VNA/CVN