Le Vietnam va adopter la technologie indienne d'application des cellules souches

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de signature a eu lieu mercredi 31 juillet au Forum d'affaires Vietnam - Inde à New Delhi, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de nombreux ministres et responsables des deux pays.

En vertu du protocole d'accord, les deux parties établiront un cadre de coopération dans lequel Stempeutics Research Private Limited accordera à la société Hoàng Lâm le droit exclusif de distribuer ses produits à base de cellules souches au Vietnam ; le droit d'appliquer de nouvelles technologies et techniques sur les cellules souches au Vietnam. Elles coopéreront également pour mettre en place un laboratoire au Vietnam.

Pour sa part, la société par actions de cosmétiques pharmaceutiques Hoàng Lâm fournira le soutien nécessaire pour faciliter l'approbation réglementaire et les tests cliniques des produits à base de cellules souches de Stempeutics au Vietnam. Le ministère vietnamien de la Santé a demandé à l'entreprise de mettre en œuvre les dispositions du protocole d'accord pour les applications thérapeutiques et cosmétiques.

Basée à Bangalore, dans l'État du Karnataka, au Sud de l'Inde, Stempeutics possède le premier produit à base de cellules souches ayant reçu une autorisation mondiale pour traiter des symptômes liés au diabète, aux affections osseuses et articulaires, entre autres. En Inde, Stempeutics s'engage à fournir des produits à base de cellules souches sûrs, efficaces et abordables.

VNA/CVN