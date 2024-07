Hô Chi Minh-Ville appelle les couples à avoir deux enfants

Selon le directeur du Département de la population et de la planification familiale de Hô Chi Minh-Ville, Pham Chanh Trung, le vieillissement de la population crée une pression croissante sur le système de sécurité sociale des personnes âgées comme les retraites, l'assurance maladie, les prestations sociales, les soins de santé et les divertissements.

Ce message a été le principal point abordé lors de la cérémonie de lancement de la campagne de communication intégrée à la fourniture de services visant à améliorer la qualité de la population dans les zones à faible fécondité. Cet événement, organisé par le Service municipal de la santé, célébrait également la Journée mondiale de la population 2024.

Lors de la cérémonie, Pham Chanh Trung, a déclaré que le taux de natalité dans la ville n'a cessé de baisser depuis l'an 2000, passant de 1,76 enfant par femme en âge de procréer à seulement 1,32 enfant aujourd'hui. Cette tendance place Hô Chi Minh-Ville parmi les 21 provinces et villes du pays ayant les taux de fécondité les plus bas.

La population de la ville vieillit à un rythme accéléré. En 2017, la ville est entrée dans une phase de vieillissement, avec 10% de sa population âgée de plus de 60 ans. D'ici 2023, ce chiffre devrait atteindre 12,5%, soit plus d'un million de personnes.

Selon M. Trung, le vieillissement de la population crée une pression croissante sur le système de sécurité sociale, notamment les retraites, l'assurance maladie, les prestations sociales, les soins de santé et les loisirs pour les personnes âgées.

Le Dr. Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le problème de la baisse du taux de natalité, ainsi que de la réticence à se marier et à avoir des enfants, constitue un défi majeur. La baisse de la fécondité affecte non seulement la structure de la population, mais a également des conséquences considérables sur les politiques socio-économiques. Pour résoudre le faible taux de fécondité de la ville, le secteur de la santé appelle la population à se donner la main et à s'entendre pour soutenir la mise en œuvre du message "Chaque famille, chaque couple a deux enfants". Avoir deux enfants contribuera à améliorer le taux de fécondité de la ville, à prolonger la période de structure dorée de la population et à ralentir le processus de vieillissement de la population.

Mesures incitatives et sensibilisation accrue

La ville met en place des mesures incitatives pour soutenir les couples et les familles, notamment des aides financières et des facilités d'accès aux services de santé maternelle et infantile.

Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer la population des enjeux démographiques et encourager les jeunes à fonder une famille. Il s'agit de changer les mentalités et de lever les freins à la natalité, souvent liés aux difficultés économiques et au coût élevé de l'éducation.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville s'est fixé des objectifs ambitieux : augmenter le taux de fécondité à 1,4 enfant par femme d'ici 2025 et à 1,6 enfant par femme d'ici 2030. Un défi de taille, mais crucial pour l'avenir de la ville et de son développement socio-économique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN