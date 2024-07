Don d’organes : des célébrités montrent l’exemple

>> Le PM appelle au don d’organes alors que le Vietnam fait face à une pénurie

>> Le don d’organes sauve des vies et donne l’espoir

Photo : CTV/CVN

Après des activités de bénévolat, témoins d’une série d’histoires touchantes sur la résurrection des patients transplantés d’organes, des artistes tels que l’acteur Quyên Linh, le chanteur Ngoc Son, la chanteuse Hari Won, le musicien Khac Viêt, ainsi que les deux Miss Nguyên Thuc Thuy Tiên et Dô My Linh, ... ont décidé de s’inscrire comme donneurs d’organes et appellent à aider davantage de personnes dans le besoin.

Une personne peut sauver dix vies

Lorsque l’unité de coordination des trans-plantations d’organes humains de l’hôpital Cho Rây (à Hô Chi Minh-Ville) a été créée en 2014, le célèbre acteur et présentateur Quyên Linh a été l’un des premiers artistes à s’inscrire comme donneur d’organes. Il a mené de nombreux projets humanitaires à l’hôpital, notamment le programme Tiếp sức hồi sinh (Donner pour la renaissance). L’artiste y a été témoin à plusieurs reprises de morts déchirantes parce que des patients n’ont pas pu recevoir une greffe d’organe. Certaines personnes doivent attendre en vain, combattre la maladie en s’accrochant à la mince possibilité de recevoir un jour une greffe.

Il s’est dit : “Si nous avons la possibilité de sauver la vie de quelqu’un, ce serait formidable”.

Selon Quyên Linh, beaucoup de gens pensaient auparavant que les morts devaient restés intacts et qu’il fallait éviter la dissection. C’est pourquoi, de nombreuses difficultés ont été rencontrées lors de ses campagnes et ses appels au don d’organes.

À l’hôpital, il s’asseyait et se confiait, choisissant des mots pour réconforter les familles des patients dont les chances de survie étaient minces. Il leur racontait des histoires de patients morts injustement parce qu’ils n’avaient pas reçu de greffe d’organes, celles de lui-même voyant que les organes d’une personne décédée pouvaient sauver la vie de dizaines d’autres personnes, et montrait des images de médecins s’inclinant en signe de gratitude envers les donneurs d’organes.

À partir de là, il les a encouragés à accepter de faire don des organes de leurs proches à l’hôpital pour en sauver d’autres. Il partage l’idée que la mort n’est pas la fin. En donnant des organes, la vie sera laissée à beaucoup d’autres. Dix personnes pourront être sauvées grâce à leur cœur, leurs reins, leurs poumons, leur foie...

Ces dix dernières années, Quyên Linh a discrètement répandu les bienfaits du don d’organes. L’artiste a déclaré qu’il faisait campagne partout, des hôpitaux jusqu’aux cafés et restaurants. Lorsqu’il participe à des programmes communautaires, il partage également cette histoire.

Il estime que l’appel au don d’organes n’est pas un voyage d’une journée, mais un processus durant toute une vie. “Il n’est pas encore possible de faire changer d’avis les gens tout de suite, mais chaque jour nous continuons à faire passer le message. Goutte à goutte, l’eau creuse les pierres”, estime-t-il.

Les reines de beauté participent

Dô My Linh, sacrée Miss Vietnam 2016, est l’une des premières reines de beauté à s’être inscrite pour le don d’organes. Elle a partagé en 2019 que cet acte est encore assez limité à cause de nombreuses barrières psychologiques. Elle-même a dû surmonter ses inquiétudes.

Née en 1996, elle a raconté avec joie l’histoire d’un enfant chanceux qui a reçu une transplantation cardiaque, qui est maintenant en bonne santé et a pu reprendre une vie normale. Le don d’organes peut apporter une nouvelle vie à d’autres.

Dô My Linh a révélé que depuis l’annonce de son inscription au don d’organes, de nombreuses organisations et programmes l’ont contactée pour les aider à encourager cette activité auprès d’un public plus large. Sa mère s’est également inscrite pour donner ses organes. “Je suis tellement heureuse de voir ce mouvement devenir plus populaire”, a-t-elle ajouté.

Quant à Nguyên Thuc Thuy Tiên, Miss Grand International 2021, elle voit dans le don d’organes une manière de donner un sens à son départ pour ceux qui restent.

En 2020, Thuy Tiên s’est discrè-tement inscrite pour faire don de ses organes. Elle a confié que lorsque son temps viendra, elle n’aura plus besoin de certaines parties de son corps. Donc, si cela peut aider ceux qui sont dans le besoin, son geste aura une grande signification.

Après avoir été couronnée, Thuy Tiên a également lancé un appel en faveur des dons d’organes. Notamment, après la diffusion de la vidéo Little Things réalisée par Thuy Tiên à la pagode Giac Ngô, à Hô Chi Minh-Ville, cette dernière a reçu plus de 1.000 demandes d’inscription pour le don d’organes.

Récemment, en mai 2024, Thanh Thuy, Miss Vietnam 2022, s’est elle aussi inscrite au don d’organes dans l’espoir d’utiliser son influence pour encourager les jeunes à accomplir ce noble acte. “En m’inscrivant pour faire don d’organes et en lançant un appel à cette cause, j’espère que cela aura un impact positif et inspirant”, a-t-elle déclaré.

Lac Minh - Dan Thanh/CVN