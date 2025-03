Le Vietnam, destination privilégiée pour les investisseurs étrangers

>> Faciliter l'introduction en bourse des entreprises d'investissement direct étranger

>> De nombreuses grandes entreprises françaises veulent investir au Vietnam et dans l’ASEAN

>> La région Sud-Est connaît un fort afflux d'IDE au début de 2025

Photo : VNA/CVN

Selon les données récentes publiées par l’Agence de l’inves-tissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, plus de 4,33 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) ont été enregistrés au Vietnam en janvier, en hausse de 48,6% sur un an.

Ce chiffre est substantiel pour un décompte mensuel, car en général, sans de grands projets de plusieurs milliards de dollars, le stock des IDE enregistrés oscille autour de 2 à 3 milliards de dollars par mois.

De plus, janvier a également vu le premier projet de plusieurs milliards de dollars de l’année - un projet de 1,2 milliard de Samsung Displays, qui a reçu son certificat d’enregistrement d’investissement de la province de Bac Ninh (Nord) le 3 février. Le même jour, cette localité a également accordé des certificats d’investissement à plusieurs autres projets pour un fonds total de 1,67 milliard de dollars.

Résultats remarquables

Entre-temps, la province de Binh Duong (Sud) a accordé début février des certificats d’investissement et des approbations de principe à sept projets d’IDE, pour un fonds total de près d’un milliard de dollars. Parmi ceux-ci, deux projets de la coentreprise Vietnam - Singapore Industral Park (VSIP), comprenant un parc industriel et une nouvelle zone urbaine, représentent plus de 812 millions de dollars. De plus, trois autres projets de Cheng Loong Paper, Deneast Vietnam et Dongil Rubber Belt Vietnam ont vu leurs capitaux augmenter.

En janvier, les capitaux supplémentaires et les investissements par le biais d’apport de capitaux et d’achat d’actions ont bondi de 509,6% et 70,4% respectivement en glissement annuel, à 2,73 milliards et 322,9 millions de dollars. Bien que le nouveau capital enregistré n’ait été que de 1,29 milliard de dollars - une baisse de 43,6% en variation annuelle -, les IDE enregistrés au cours du mois de janvier ont tout de même augmenté de 48,6%.

En 2024, le Vietnam est resté une destination sûre et attractive pour les investisseurs étrangers, avec un capital enregistré total de 38,23 milliards de dollars, le plaçant parmi les 15 pays en développement attirant le plus d’IDE au monde. Bien que le stock d’IDE ait enregistré un léger recul de 3% en glissement annuel, dans un contexte de contraction des investissements étrangers à l’échelle mondiale, le capital réalisé a atteint un niveau record de 25,35 milliards de dollars, marquant une hausse de 9,4% par rapport à 2023.

Parmi les destinations les plus attractives pour les investisseurs étrangers en 2024 figuraient la province de Bac Ninh (près de 5,12 milliards de dollars), la ville de Hai Phong (plus de 4,94 milliards) et Hô Chi Minh-Ville (3,04 milliards). Les capitaux étrangers ont été injectés dans 18 des 21 secteurs économiques, avec une prédominance dans les industries manufacturières (25,58 milliards de dollars) et l’immobilier (6,31 milliards de dollars).

Parmi les 114 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour s’est classé en tête avec un montant de 10,21 milliards de dollars, suivi par la République de Corée, la Chine, Hong Kong (Chine) et le Japon.

Fin 2024, le Vietnam recensait un total cumulé de 502,8 mil-liards de dollars de capitaux étrangers, répartis dans 42.002 projets. Les secteurs les plus attractifs restaient les industries manufacturières (308,76 milliards de dollars), l’immobilier (73,18 milliards), la production et la distribution d’électricité (41,93 milliards).

Selon une analyse récente de l’Economist Intelligence Unit (EIU), le Vietnam est le pays qui a le plus amélioré son environnement des affaires au cours des deux dernières décennies.

Photo : VNA/CVN

Forte progression

Les résultats du classement de l’environnement des affaires de l’EIU soulignent l’impressionnante transformation du Vietnam, portée par des investissements massifs dans les infrastructures et des accords commerciaux stratégiques. L’étude, couvrant la période 2003-2023, montre que le pays a enregistré une hausse de 1,7 point d’indice, soit la plus forte progression parmi les 82 pays et territoires évalués.

Le ministère du Plan et de l’Investissement indique que les flux d’IDE se concentrent dans les localités disposant d’atouts en matière d’infrastructures, de ressources humaines stables et de réformes administratives efficaces. Parmi les destinations les plus attractives figurent Bac Ninh, Bac Giang, Quang Ninh, Hai Phong, Hanoï (Nord), Ninh Thuân (Centre), Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville (Sud).

À elles seules, ces dix localités ont représenté plus de 80% des nouveaux projets et près de 73% du capital d’investissement total dans le pays au cours des neuf derniers mois. De nombreux projets stratégiques ont vu le jour, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’énergie et de la fabrication de composants électroniques.

Pour attirer davantage d’investisseurs, les autorités locales ont mis l’accent sur la réforme administrative. C’est le cas de la province de Vinh Phuc, qui a drainé plus de 430 millions de dollars d’IDE, dépassant de près de 9% l’objectif annuel fixé.

Transformation numérique

Selon Nguyên Xuân Phuong, directeur du Comité de gestion des zones industrielles de Vinh Phuc, cette réussite repose sur une stratégie proactive visant à privilégier les projets à haute valeur ajoutée et utilisant des technologies avancées. “Nous considérons les investisseurs comme des membres de notre communauté. Nous avons simplifié les procédures administratives en limitant les contacts directs et en développant les services en ligne, ce qui permet de soumettre les dossiers, recevoir les résultats et effectuer les paiements de manière dématérialisée. En parallèle, nous avons renforcé les infrastructures pour mieux accueillir les entreprises“, a-t-il affirmé.

Outre Vinh Phuc, les provinces de Bac Ninh, Quang Ninh, Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu ainsi que les grandes villes comme Hanoï, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville, restent des destinations prisées des investisseurs étrangers grâce à leurs infrastructures de qualité et à leur main-d’œuvre stable et abondante. Ces localités ont également mis en place des mesures visant à stimuler la reprise économique.

Actuellement, le Vietnam investit massivement dans les industries de pointe, notamment le secteur technologique, qui connaît une transformation numérique rapide. Il renforce sa place dans la chaîne d’approvisionnement en électronique et en énergie, attirant un nombre croissant de grands groupes étrangers. Avec l’engagement continu du gouvernement à mettre en œuvre des solutions efficaces pour soutenir l’investissement étranger, le Vietnam est bien positionné pour consolider son rôle sur la scène mondiale.

Thê Linh/CVN