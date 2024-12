Les États-Unis deviennent le plus grand consommateur de poivre vietnamien

Le Vietnam a exporté 235.335 tonnes de poivre, dont 207.498 tonnes de poivre noir et 27.837 tonnes de poivre blanc, entre janvier et novembre, pour un montant de 1,22 milliard d’USD, les États-Unis étant le plus grand importateur, selon l’Association du poivre et des épices du Vietnam (VPSA).