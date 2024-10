Le Vietnam au Salon international de l'agroalimentaire SIAL Paris 2024

>> L'avenir de l'alimentation pointe le bout de son assiette au salon SIAL

>> Le Vietnam participe à SIAL InterFood 2022 en Indonésie

>> SIAL Canada 2024 offre de belles opportunités d’exportation

Photo : VNA/CVN

C'est la première fois que le Vietnam participe avec autant d'entreprises au plus grand salon mondial de l'alimentation et des boissons. Les entreprises apportent au SIAL Paris 2024 des produits que le Vietnam a beaucoup exportés vers les marchés européens et d'autres régions.

En visitant les stands vietnamiens au premier jour du SIAL Paris 2024, l'ambassadeur vietnamien en France, Dinh Toàn Thang, a déclaré que la participation croissante des entreprises vietnamiennes à cet événement ces dernières années avait permis de créer une marque nationale non seulement en France et en Europe, mais aussi sur d'autres marchés.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes participantes ont investi de manière plus méthodique et approfondie pour répondre aux besoins croissants des consommateurs.

Le SIAL Paris est le plus grand salon professionnel de l’agroalimentaire au monde. S’y côtoient start-up en quête de notoriété et d’argent frais, multinationales de premier plan ou encore entreprises fournissant des ingrédients aux industriels ou des produits quasi prêts à l’emploi aux restaurateurs.

Organisé pour la première fois en 1964 et pour tous les deux ans depuis 60 ans, le SIAL Paris est devenu un événement très attendu des entreprises, particuliers et organisations opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie-restauration. L'édition 2024 devrait attirer environ 285.000 visiteurs venus de plus de 200 pays, ainsi que 7.500 exposants.

VNA/CVN