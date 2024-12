Le Vietnam exporte pour près de 1,3 milliard d'USD de poivre en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon les données préliminaires du Département général des douanes, de janvier au 15 décembre, le Vietnam avait exporté près de 242.000 tonnes de poivre, générant 1,26 milliard d'USD de revenus.

La valeur des exportations de cette année a largement dépassé les 910,5 millions d'USD atteints en 2023, même si le volume des exportations est inférieur d’environ 23.900 tonnes.

Ces bénéfices constituent un record pour la filière vietnamienne du poivre depuis 2017, signalant un retour à son âge d’or.

La flambée spectaculaire des prix du poivre est le principal moteur de ce succès. En janvier, le prix à l’exportation s’élevait à 4.003 USD la tonne, mais en octobre, il avait grimpé à 6.501 USD la tonne, soit une augmentation de 72,4% en un an.

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le prix moyen à l’exportation au cours de la période de janvier à novembre de 2024 était de 5.198 USD la tonne, soit une augmentation significative de 53,3% d’une année sur l’autre.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis, l’Allemagne et les Émirats arabes unis sont les plus grands importateurs, représentant 44,1% du chiffre d’affaires total des exportations du secteur.

L’Allemagne, en particulier, a connu une augmentation remarquable de ses importations, dont le volume a plus que doublé avec 2,4 fois plus qu’à la même période de 2023.

Les principales régions productrices du Vietnam se préparent pour la prochaine saison de récolte, avec un rendement estimé à 170.000 tonnes.

Il convient de noter que les agriculteurs abandonnent la pratique des plantations à grande échelle et sans contrôle. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l’amélioration de la productivité et de la qualité grâce à des techniques d’agriculture biologique.

De plus, beaucoup ont adopté des systèmes de cultures intercalaires, en cultivant du poivre aux côtés du café et des arbres fruitiers. Cette approche aide les plantes à se compléter en termes de nutrition et de lutte antiparasitaire, garantissant des rendements stables et maintenant la position du Vietnam en tant que leader mondial de la production de poivre.

CPV/VNA/CVN