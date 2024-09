Ouverture de la 37e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a inauguré jeudi matin 12 septembre à Hanoï sa 37 e réunion pour donner son avis sur les contenus à présenter lors de la 8 e session de l'AN et examiner d’autres questions.

Photos : VNA/CVN

En présidant cette réunion, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé que dans le contexte délicat des provinces montagneuses du Nord, actuellement confrontées à des inondations, des glissements de terrain et des dégâts conséquents, le Comité permanent a programmé une réunion de 5,5 jours, structurée en deux phases : la première du 12 septembre à la matinée du 13 septembre tandis que la seconde, du 23 au 26 septembre, avec 23 contenus à traiter.

Concernant le travail législatif, la tâche principale de cette session, le Comité permanent de l'Assemblée nationale procédera à l'examen et donner des avis sur 11 projets de loi destinés à être soumis lors de la 8e session de l'Assemblée nationale. Parmi ces projets figurent notamment le projet de loi visant à modifier et compléter certaines dispositions de la Loi sur les officiers de l'Armée populaire du Vietnam ainsi que le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l'assurance maladie. En parallèle, les députés examineront l'Ordonnance relative à la gestion et à la préservation du site de reliques du Président Hô Chi Minh.

S’agissant du travail de supervision, le Comité permanent se penchera sur deux thématiques de supervision spécifiques et des rapports concernant les activités judiciaires, les audits annuels ainsi que d’autres rapports importants.

Par ailleurs, le Comité permanent fera un bilan de la 8e session extraordinaire et donnera des avis sur la préparation de la 8e session de la XVe Assemblée nationale.

De plus, il étudiera deux projets de résolutions conjointes impliquant le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Ces résolutions visent à détailler l'organisation des rencontres entre les électeurs et les députés de l'Assemblée nationale, et ceux des Conseils populaires à tous les échelons.

Les membres du Comité examineront et ratifieront également la proposition du Premier ministre concernant la nomination d'ambassadeurs vietnamiens et se pencheront aussi sur le rapport relatif aux aspirations du peuple pour le mois d'août.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé aux organes compétents à s'aligner sur les directives du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, en soulignant "une concentration accrue, la résolution des obstacles institutionnels et l'élimination des goulets d'étranglement", dans le but de se focaliser sur le développement socio-économique du pays tout en garantissant la défense et la sécurité nationales.

VNA/CVN