Clarifier le déversement des eaux de crues du barrage de Malutang

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que lui-même et les organes représentatifs vietnamiens en Chine ont travaillé d'urgence avec le ministère chinois des Affaires étrangères et les autorités de la province du Yunnan sur les informations selon lesquelles la Chine se prépare à déverser les eaux de crues de son barrage hydroélectrique de Malutang, situé dans le district de Wenshan de la province du Yunnan, et en amont de la rivière Lô au Vietnam.