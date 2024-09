La Marine populaire du Vietnam participe activement aux activités de l'exercice Kakadu

Une mission de travail de la Marine populaire du Vietnam et les officiers et marins du navire 18 de la Brigade 171, Région 2, ont participé à l'exercice naval multilatéral Kakadu 2024 qui s’est déroulé les 10 et 11 septembre à Darwin, en Australie.