Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ont coprésidé mercredi 11 septembre à Hanoï une rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL.

Il s'agit d'un mécanisme de coopération de signification importante dans les relations entre les deux partis et les deux pays, contribuant au renforcement et à l'approfondissement de la solidarité spéciale entre les deux partis, les deux États et les deux peuples.

Les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque parti et de chaque pays, y compris le travail d’édification du parti, le développement socio-économique. Ils ont également parlé de la situation mondiale et régionale et des questions d’intérêt commun. Ils ont évalué les résultats de la coopération entre les deux partis et les deux pays ces derniers temps et convenu de grandes orientations de la coopération Vietnam - Laos dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié la coopération de plus en plus profonde et substantielle entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines. Ils ont également exprimé leur joie quant au développement des relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, souhaitant promouvoir la coopération entre les trois partis, les trois pays.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et des sciences. Ils ont proposé un certain nombre d'orientations de coopération et de mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de la coopération.

Connectivité des deux économies

Les deux Premiers ministres ont insisté sur la nécessité de créer des avancées dans le développement économique et commercial pour porter les relations dans ce domaine à la hauteur des relations politiques ainsi que du potentiel et des avantages de chaque pays, de résoudre les questions en suspens en matière de coopération, de promouvoir la connectivité et la complémentarité entre les deux économies Vietnam - Laos et entre les trois économies Vietnam - Laos - Cambodge.

Les dirigeants des deux partis et des deux pays ont souligné à l’unanimité la nécessité de mettre en œuvre activement les orientations clés convenues par les dirigeants des deux parties, de continuer à approfondir les relations politiques pour qu’elles guident la coopération en général, de se coordonner étroitement sur les questions stratégiques, de bien se préparer aux congrès à tous les niveaux et au Congrès national de chaque Parti, de renforcer et promouvoir davantage le pilier de coopération en matière de défense et de sécurité.

Les dirigeants des deux parties ont convenu d'accroître l'échange d'informations en temps opportun, la coordination étroite et le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, de mettre en œuvre efficacement les Déclarations communes Vietnam-Laos et les accords entre les deux Partis, les deux États, de se soutenir mutuellement dans le développement socio-économique et de maintenir la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières...

Les deux parties ont affirmé la nécessité de promouvoir l'efficacité des mécanismes disponibles, de continuer à améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, et en même temps de construire de nouveaux mécanismes appropriés pour renforcer davantage la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, dans l’intérêt commun des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

