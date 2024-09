La Commission centrale de contrôle décide de discipliner de certains responsables

>> Examiner des sanctions disciplinaires imposées à d’organisations et de membres du Parti

>> Mesures disciplinaires imposées à des organisations et membres du Parti

La Commission a conclu que le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Ha Giang (Nord) pour le mandat 2020-2025 et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026 avaient violé le principe du centralisme démocratique et les règlements de travail. Il a été constaté qu'ils manquaient de responsabilité et qu'ils laissaient tomber le leadership et la direction, ce qui a conduit le Comité populaire provincial et de nombreuses organisations et individus à commettre de graves violations des règlements du Parti et des lois de l'État lors de la mise en œuvre du projet d'autoroute Tuyên Quang - Hà Giang. Plusieurs responsables et membres du Parti, dont des responsables provinciaux clés, ont violé les règles sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple.

Ces violations ont entraîné de graves conséquences, notamment le risque de perte et de gaspillage importants des fonds et des biens de l'État. Elles ont également conduit à une opinion publique négative, portant atteinte à la réputation de l'organisation et des autorités locales du Parti, au point que des mesures disciplinaires ont été prises.

La Commission a décidé de révoquer le secrétaire adjoint de la cellule du Parti et directeur par intérim du comité de gestion du projet de construction des transports provinciaux Lê Tiên Dung de tous les postes du Parti, d'adresser des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026, au Comité du Parti du Service provincial du plan et de l'investissement, à la cellule du Parti du Comité de gestion du projet de construction des transports provinciaux pour le mandat 2020-2025, au secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial Nguyên Van Son, et au secrétaire du Comité du Parti et directeur du Service du plan et de l'investissement Luong Van Doan.

Elle a également réprimandé le Comité du Parti du Service provincial des transports, le Comité du Parti du Bureau du Comité populaire provincial pour la période 2020-2025 et le secrétaire du Comité du Parti et directeur du Service des transports Lê Minh Duc.

La Commission a demandé aux autorités compétentes d'examiner et d'imposer des mesures disciplinaires au Comité permanent du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025 et à l'ancien membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti, Dang Quoc Khanh.

Les anciens et actuels responsables des provinces de Quang Ngai (Centre) et de Bên Tre (Sud) ont également reçu des avertissements et des réprimandes pour leurs violations dans les appels d'offres menés par le groupe Phuc Son JSC, et l'utilisation et la gestion des terres pour les projets financés en dehors du budget de l'État, ainsi que la déclaration de biens et de revenus, respectivement.

Lors de la réunion, des avis ont également été émis sur un projet de règlement sur les mécanismes de détection, de prévention et d'arrêt des violations par les organisations et les membres du Parti.

VNA/CVN