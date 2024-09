Le PM préside une réunion sur la législation visant à stimuler la croissance

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec les membres permanents du gouvernement à Hanoï le 11 septembre pour examiner l'élaboration d'une nouvelle loi visant à modifier et à compléter sept lois existantes afin de résoudre les obstacles et d'ouvrir la voie à un développement solide.

Les délégués ont examiné le projet de loi sur les amendements et les compléments à plusieurs articles de la loi sur les valeurs mobilières, la loi sur la comptabilité, la loi sur l'audit indépendant, la loi sur le budget de l'État, la loi sur la gestion et l'utilisation des actifs publics, la loi sur l'administration fiscale et la loi sur la réserve nationale. Ils ont également proposé d'élaborer une loi révisée sur la promulgation des documents juridiques.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Finances d'examiner attentivement tous les commentaires pertinents et de continuer à travailler avec les agences et unités concernées pour affiner les projets de loi. L'objectif est de les soumettre à la réunion législative du gouvernement prévue plus tard ce mois-ci.

Le ministère de la Justice a été chargé de recueillir les réactions de la réunion et de travailler rapidement avec les ministères et organismes concernés pour étudier et finaliser la proposition de projet de loi sur la promulgation des documents juridiques. La proposition sera présentée au gouvernement lors de la prochaine réunion législative.

VNA/CVN