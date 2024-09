Typhon Yagi

Le Premier ministre japonais exprime sa sympathie au Vietnam

Dans son message, le Premier ministre Kishida Fumio a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes dans les zones touchées par le typhon, soulignant que le gouvernement japonais accompagne toujours et est prêt à aider le Vietnam à surmonter les difficultés et les conséquences pour stabiliser rapidement la vie.

Le diplomate japonais a déclaré qu'actuellement, le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), envisageait activement de soutenir les fournitures nécessaires pour servir le travail de traitement des des conséquences de la tempête, sur la base des besoins de la partie vietnamienne. Il a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information sur des citoyens japonais en détresse à cause de la tempête, en souhaitant que le gouvernement et les localités vietnamiennes continuent à soutenir les entreprises japonaises au Vietnam pour rétablir bientôt leurs activités de production.

Lors de la réception, le vice-ministre Pham Thanh Binh a exprimé son appréciation pour les sentiments sincères, le partage et la volonté de soutenir des dirigeants et du peuple japonais pour les dirigeants et le peuple vietnamiens qui sont gravement touchés par la tempête, démontrant ainsi leur amitié étroite et la solidarité entre les deux peuples du Vietnam et du Japon.

Le vice-ministre Pham Thanh Binh a souligné que sous la direction étroite du Parti, les dirigeants de l'État et du gouvernement, les ministères, les départements, les secteurs et les localités mobilisaient activement leurs forces et leurs ressources, se concentrant sur la guérison des blessés et déployaient des forces de secours dans les zones isolées, assureraient les conditions d'électricité et d'eau pour les personnes et les entreprises, et font des efforts pour stabiliser rapidement la situation et ramener toutes les activités à la normale.

