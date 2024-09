Le président des Maldives souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam

Le président a déclaré que les deux parties devraient envisager de signer des documents pour créer une base pour promouvoir la collaboration bilatérale, proposant que le Vietnam offre une politique de visa préférentiel aux citoyens maldiviens.

Il a hautement apprécié les bonnes relations entre les deux pays et a suggéré qu'ils mènent des activités de coopération spécifiques et pratiques en vue de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

L'ambassadrice Trinh Thi Tâm a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, et des hauts dirigeants du Vietnam au président Mohamed Muizzu, et s'est engagée à déployer tous les efforts pour renforcer et promouvoir la bonne amitié et la coopération entre les deux pays.

La diplomate a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance aux relations avec les pays d'Asie du Sud, dont les Maldives, et apprécie hautement la bonne amitié entre les deux nations. Elle a estimé que les deux parties ont un grand potentiel pour renforcer la coopération, en particulier dans le tourisme, la pêche, la culture, le sport, l'investissement et le commerce, ainsi que pour traiter des questions communes telles que le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer et la protection de l'environnement maritime.

Le Vietnam espère que les Maldives continueront à soutenir sa candidature lors des forums multilatéraux, a déclaré la diplomate, exprimant l'espoir que le président et le gouvernement des Maldives continueront à soutenir la communauté vietnamienne dans ce pays.

À cette occasion, l'ambassadrice Trinh Thi Tâm a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Pêche et des Ressources océaniques, au ministre d'État du Développement économique et du Commerce et au ministre d'État du Tourisme des Maldives.

Elle a organisé un séminaire reliant les entreprises vietnamiennes et maldiviennes et a eu une rencontre avec la communauté vietnamienne aux Maldives. La diplomate vietnamienne a également tenu une séance de travail avec l'Autorité de l'aviation civile des Maldives pour discuter de la coopération bilatérale dans le domaine de l'aviation.

VNA/CVN