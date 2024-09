Le Vietnam et l'Italie souhaitent porter leurs relations à une nouvelle hauteur

Les relations entre le Vietnam et l'Italie ont enregistré un développement fort et fructueux dans tous les secteurs avec une « vitalité vibrante » après plus de 50 ans d'établissement de relations diplomatiques basées sur la base solide d'une amitié traditionnelle, sincère et chaleureuse, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung.

S'exprimant lors d'une cérémonie marquant le 79e anniversaire de la Révolution d'août et la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) en Italie le 10 septembre, le diplomate a souligné les réalisations du Vietnam au cours des près de 80 dernières années.

Photo : VNA/CVN

Selon Duong Hai Hung, des activités diplomatiques, des échanges de délégations et des activités de promotion de la coopération dans divers domaines ont été menés avec vigueur en Italie, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux parties, ouvrant d'importantes opportunités de coopération tous azimuts, en particulier les liens économiques.

En particulier, SACE et Simest, deux des principales institutions financières italiennes, ont ouvert des bureaux au Vietnam, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Vietnam Airlines met également en œuvre des plans visant à établir une ligne aérienne directe vers l'Italie, ce qui devrait servir de catalyseur important pour renforcer davantage les liens économiques entre les deux parties.

Alessandra Schiavo, représentante du gouvernement italien, a exprimé sa solidarité avec le Vietnam concernant les pertes en vies humaines et en biens que subissent les Vietnamiens après le typhon Yagi.

Elle a affirmé que les relations entre les deux pays se développent régulièrement et qu'il existe de nombreuses possibilités d'élargir davantage la coopération dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures, l'énergie, la défense, l'industrie, l'agriculture et la haute technologie, ainsi que la coopération économique, culturelle et judiciaire.

La réunion du Comité mixte Vietnam-Italie pour la coopération économique se tiendra à Hanoi dans les prochains mois, et des consultations politiques bilatérales au niveau des vice-ministres sont également prévues, a déclaré Alessandra Schiavo, notant que l'amitié et la solidarité, qui caractérisent les relations entre l'Italie et le Vietnam depuis plus de 50 ans, continueront d'inspirer les relations bilatérales à l'avenir.

Les responsables italiens et les représentants de la communauté vietnamienne dans la nation européenne ont salué les relations entre les deux pays ces derniers temps.

Pham Van Hong, président de la Chambre de commerce Italie-Vietnam, qui vit en Italie depuis plus de 40 ans, a déclaré que les entreprises et les amis en Italie exprimaient leur désir de se joindre aux efforts de développement économique du Vietnam.

VNA/CVN