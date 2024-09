Vietnam - Laos : entrevue entre Trân Thanh Mân et Thongloun Sisoulith

>> Le SG du PPRL et président lao rencontre le chef du Front de la Patrie du Vietnam

>> Le dirigeant Thongloun Sisoulith rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

>> Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao

Lors de la rencontre, le dirigeant vietnamien a estimé que cette visite importante du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith contribuera à cultiver et à développer constamment les relations d’amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

Face aux grands pertes en hommes et matériel provoquées par le typhon Yagi, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a exprimé sa confiance que, sous la direction et l'attention particulière du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Vietnam, du niveau central au niveau local, le peuple vietnamien surmontera toutes les difficultés et que la vie des habitants des zones touchées par le typhon Yagi se stabilisera bientôt et reviendra à la normale.

Le dirigeant lao a exprimé sa joie d'être témoin des développements vigoureux du Vietnam et des réalisations importantes et globales obtenues par le peuple vietnamien sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam, le rôle de supervision étroite de l'Assemblée nationale et la gestion efficace du gouvernement.

Une assistance sincère et efficace

À cette occasion, Thongloun Sisoulith a remercié l'Assemblée nationale du Vietnam pour avoir toujours fourni à l'Assemblée nationale du Laos une coordination, un soutien et une assistance sincères et efficaces, notamment dans le travail de préparation de l'Assemblée nationale du Laos pour assumer avec succès le rôle de président de l'AIPA en 2024.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a déclaré que le Laos était impatient d'accueillir le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à effectuer une visite officielle au Laos et de participer à l'Assemblée générale de l'AIPA-45 dans un avenir proche.

Le dirigeant lao a espéré que les deux organes législatifs des deux pays continueront à échanger et à partager des leçons et des expériences dans la mise en œuvre des fonctions, tâches et pouvoirs assignés et à promouvoir davantage les relations de coopération bilatérales, contribuant à renforcer la position des deux Assemblées nationales des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a hautement apprécié les relations privilégiées entre les deux pays, qui connaissent de grands progrès dans de nombreux domaines. Dans le contexte des évolutions complexes de la situation régionale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam était toujours déterminé à soutenir fermement et intégralement l’oeuvre de la construction et de la protection du Laos. Les deux parties mettent en œuvre le contenu de l'accord de coopération entre les deux Assemblées nationales, ce qui a permis de tenir avec succès le premier Sommet de l'Assemblée nationale des trois pays Cambodge - Laos - Vietnam au Laos en décembre 2023.

Solidarité particulière

En particulier, les Assemblées nationales des deux pays coordonnent activement la recherche, l’élaboration et la publication du livre intitulé "50 ans de relations entre l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao – Coopération intégrale pour développement" pour faire le bilan du processus de développement, les réalisations et les leçons apprises en vue d'améliorer l'efficacité de la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays au cours de la nouvelle période.

Trân Thanh Mân a affirmé que lui et l'Assemblée nationale du Vietnam continueraient à faire de leur mieux pour cultiver les bonnes relations existantes entre le Vietnam et le Laos en général et entre les deux Assemblées nationales en particulier pour le bénéfice de tous les deux peuples des deux pays, consolider et booster l’amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec le Laos.

Il a déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait à renforcer le partage d'informations, la coordination et le soutien au Laos lors des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, à soutenir et à aider le Laos à assumer avec succès le rôle de président de l’ASEAN et de président de l’AIPA 45.

VNA/CVN