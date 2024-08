Le président de l’Assemblée nationale met en garde contre l’usage abusif des politiques

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Présidant la 5e session thématique du Comité permanent de l’Assemblée nationale de la XVe législature, il a indiqué que l’Assemblée nationale a accompli 131 tâches législatives, soit 83,97%.

Lors de cette session, le Comité permanent discutera de la réception et de l’explication de 10 des 11 projets de loi sur lesquels l’Assemblée nationale s’est prononcé pour la première fois lors de la 7e session.

Les 10 projets de loi examinés lors de cette session appartiennent à de nombreux domaines suivis par l’opinion publique, notamment ceux sur les syndicats (amendée), la taxe sur la valeur ajoutée (amendée), le patrimoine culturel (amendée), la planification urbaine et rurale, ou encore la prévention et la lutte contre l’incendie, le secours et le sauvetage, a-t-il indiqué.

Récemment, le Politburo a publié le règlement n°178-QD/TW du 27 juin 2024 sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans l’élaboration des lois, a-t-il rappelé.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale doivent mettre sérieusement en œuvre ce règlement, a déclaré le plus haut législateur.

Il a demandé à la permanence du Conseil des affaires ethniques et aux commissions de l’Assemblée nationale de mener le travail législatif en exprimant leurs positions et opinions politiques de manière explicite et objective, sans éviter les questions au contenu sensible sujettes à l’usage abusif des politiques.

VNA/CVN