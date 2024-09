La 3e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân et le président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Viatcheslav Victorovitch, Volodine ont présidé le 9 septembre la 3 e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie.

>> Le président de l’Assemblée nationale part pour la Russie

>> Vietnam - Russie : nouvel élan pour promouvoir la coopération commerciale

>> Le président de l’Assemblée nationale entame sa visite officielle en Russie

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le président de la Douma d'État russe Viatcheslav Victorovitch Volodine a déclaré que cette réunion visait à discuter des solutions pour développer les relations entre les deux pays pour l'intérêt des deux peuples.

Dans l'ensemble des relations de coopération entre le Vietnam et la Russie, la coopération entre les deux organes législatifs joue un rôle extrêmement important et a constamment été renforcée et développée de manière positive.

Les Parlements des deux pays ont établi un cadre juridique visant à promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, la banque, les échanges de jeunesse et d'étudiants, etc.

Le président Viatcheslav Victorovitch Volodine a exprimé le souhait que sur la base du partenariat stratégique intégral, les deux pays renforcent leur coopération dans de nouvelles directions, rendant leurs relations de plus en plus dynamique.

Toujours selon lui, l'organisation de la 3e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie est absolument nécessaire pour résoudre de nombreux problèmes ainsi que pour atteindre les objectifs de coopération dans le commerce, la finance, les soins de santé, l'agriculture, la science et la technologie, la culture et le tourisme, contribuant ainsi au partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Pour sa part, Trân Thanh Mân a déclaré que la création du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie en 2018 a marqué une nouvelle étape de développement de la coopération interparlementaire entre les deux pays.

En plus des domaines traditionnels, les deux parties ont échangé et discuté des domaines de coopération prometteurs pour l'avenir, tels que l'exportation de produits agricoles, le transport aérien, l'économie numérique, la gestion de cyberespace, la propriété intellectuelle, la protection des données des utilisateurs, les technologies de l'information, la numérisation de l'administration publique, les médias numériques, les sports intellectuels, l'éducation numérique, l'énergie propre, etc.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le plus haut législateur vietnamien a informé que la 25e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique se tiendra les 11 et 12 septembre. Lors de cet événement, les deux gouvernements devraient discuter des difficultés et des obstacles qui doivent être éliminés pour stimuler la coopération bilatérale dans les temps à venir.

L'année 2025 marquera le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et les deux pays organiseront de nombreux événements importants, notamment le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 80e anniversaire de la Victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique.

Le président de l'AN a souligné que ces événements majeurs exigent des deux parties d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, d'approfondir les relations entre leurs Partis, leurs États, leurs organes législatifs et leurs organisations politiques et sociales, et surtout les échanges entre les peuples.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie, a présenté un rapport sur la situation de la coopération bilatérale.

Les délégués ont échangé des opinions et des expériences sur les activités législatives pour promouvoir la coopération bilatérale. Les deux parties ont publié un communiqué conjoint sur la 3e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie.

La 4e réunion du comité est prévue au Vietnam.

VNA/CVN